Ovu odeću nikako ne sušite u sušilici, niste ni svesni koliko je uništava

Zašto ne bi trebalo da sušite ovu odeću u sušilici: Skupa greška koju niste ni svesni.
Sušilica je praktična, ali često oštećuje odeću zbog visoke temperature koja uzrokuje skupljanje i bleđenje. Svila, vuna i mnoge druge tkanine su posebno osetljive. Zato je važno pratiti etikete i sušiti takvu odeću na vazduhu.
Sušilica za veš je nesumnjivo jedan od najpraktičnijih kućnih aparata, posebno tokom hladnijih meseci. Prebacivanje mokre odeće iz mašine za pranje veša u sušilicu i imati suvu i toplu odeću za sat vremena postalo je rutina u mnogim domaćinstvima. Ali, ova pogodnost ima svoju cenu, i ona se ne meri samo količinom potrošene električne energije.
Mnogi ljudi ne znaju da je sušilica, a ne mašina za pranje veša, glavni krivac za uništavanje omiljenih komada odeće, od skupljenih džempera do rastegnutih helanki i izbledelih majica. Ovu odeću nikako ne sušite u sušilici.
Stručnjaci upozoravaju da nisu sve tkanine napravljene za visoke temperature i sušenje u mašini za sušenje veša. Ignorisanje simbola na etiketama i stavljanje osetljivih tkanina u sušaru je greška koja skraćuje vek trajanja odeće i stvara nepotrebne troškove na duži rok.
Toplota kao tihi neprijatelj tkanina
Iako sušenje izgleda samo kao proces uklanjanja vlage, visoka temperatura u sušaru zapravo pokreće niz hemijskih i fizičkih procesa koji oštećuju vlakna.
Intenzivna toplota uzrokuje da se prirodna vlakna poput vune i pamuka skupljaju i skupljaju, što može učiniti vašu odeću nekoliko brojeva manjom. Sintetički materijali, iako otporniji na skupljanje, mogu se trajno deformisati ili izgubiti svoj prvobitni oblik. Pored toga, visoke temperature ubrzavaju razgradnju molekula boje u tkanini, što dovodi do bleđenja.
Žive boje postaju isprane, a tamni komadi gube dubinu. Vremenom, vlakna postaju krhka, tanja i sklonija pucanju, što se manifestuje pojavom rupa ili onih sitnih kuglica na površini materijala.
Postoji nekoliko kategorija odeće koju nikada ne bi trebalo da stavljate u sušaru. Iako lista može izgledati dugačka, pravilo je jednostavno: sve što je rastegljivo, osetljivo, strukturirano ili ukrašeno zahteva poseban tretman.
Elastan i osetljive materije: Recite zbogom istezanju
Kupaći kostimi, sportska odeća poput helanki i topova, grudnjaci, čarape i hulahopke obično sadrže visok procenat elastana, spandeksa ili likre. Ova vlakna su odgovorna za njihovu rastegljivost i svojstva prianjanja uz telo.
Visoka temperatura u sušilici bukvalno razgrađuje i topi ova elastična vlakna, uzrokujući da odeća izgubi oblik, postane labava i izgubi svoju funkcionalnost. Dodatni problem sa grudnjacima je što se žice mogu deformisati, a nežna čipka može da se pocepa ili izgori.
Prirodna vlakna: Skupljanje i gubitak sjaja
Vuna i kašmir su na vrhu liste materijala koje ne treba sušiti u sušilici. Toplota i mehaničko trenje izazivaju proces poznat kao filcanje, u kome se vlakna vune nepovratno isprepliću i zbijaju.
Prepoznajte problem rano
Rezultat je drastično skupljena odeća koja je izgubila svu svoju mekoću i postala kruta. Slično tome, svila; Iako se neće skupiti kao vuna, visoke temperature će uništiti njen karakterističan sjaj, ostavljajući je beživotnom i naboranom na način koji je teško ispraviti čak i peglanjem.
Koža, ukrasi i posebni materijali
Predmeti od prave ili veštačke kože nikada ne treba stavljati u sušaru. Toplota isušuje prirodna ulja u koži, što dovodi do pucanja, krutosti i trajne deformacije. Slično tome, odeća sa ukrasima kao što su šljokice, perle ili zalepljene aplikacije je izuzetno osetljiva.
Lepak se topi na visokim temperaturama, ukrasi mogu otpasti, istopiti se i oštetiti ne samo odeću već i unutrašnjost samog bubnja sušare. Ova kategorija takođe uključuje patike, gde toplota može da istopi lepak koji povezuje đon sa ostatkom cipele, i prostirke za kupatilo sa gumenom podlogom koje počinju da se mrve i raspadaju zbog toplote.
Kako pravilno sušiti i čuvati odeću
Najvažniji korak pre bilo kakvog sušenja je provera etikete na odeći. Simbol za sušenje je kvadrat, a ako se unutar njega nalazi precrtani krug, to je jasno uputstvo proizvođača da se odeća ne sme stavljati u mašinu za sušenje veša. Ovo nije preporuka, već pravilo koje će sačuvati vašu odeću. Zbog toga ovu odeću nikako nemojte da sušite u sušilici.
Za osetljive predmete, sušenje na vazduhu je najbolja alternativa. Vunene i kašmirske džempere uvek sušite ravno na ravnoj površini, kao što je suvi peškir postavljen iznad stalaka za sušenje. Ovo će sprečiti da se istegnu pod sopstvenom težinom dok su mokri.
Sušite svilu, kupaće kostime i odeću jarkih boja u hladu kako biste izbegli da direktno sunčevo svetlo dodatno izbledi. Ako želite da ubrzate proces, možete položiti mokru odeću na suvi peškir, čvrsto ga smotati i nežno ispeći. Peškir će upiti višak vode i značajno skratiti vreme sušenja.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com