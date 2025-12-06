Ovu tajnu samo Kineskinje znaju: Trik sa džogerom pokupiće prašinu bolje od usisivača!

Kineskinje tradicionalno paze na higijenu svakog ćoška kuće. Upravo zato, donosimo vam jedan njihov trik sa džogerom

Svako podneblje ima neke svoje životne navike, ali Azijatkinje prednjače u svojim metodama čišćenja kuće

Primera radi, Japanke i Kineskinje tradicionalno paze na higijenu svakog ćoška kuće. Upravo zato, donosimo vam jedan njihov trik.

Naime, Kineskinje umesto skupljanja prašine usisivačem imaju metod za koji kažu da je mnogo bolji, a evo o čemu se radi. Uglavnom, džoger ovde igra glavnu ulogu.

Trik sa džogerom

Umesto usisavanja pribegavaju metodi koja mnogo bolje skuplja prašinu. Na džoger navuku najlonske čarape pa tako prebrišu cele površine, a posebno uglove koje je uvek najteže detaljno očistiti.

A, ako ste se pitali zašto baš čarape – razlog je vrlo logičan. Ova vrsta materijala, najlon, savršeno privlači prašinu zahvaljujući statičkom elektricitetu. Imaju još jedan neočekivan trik za brisanje nameštaja.

Mleko kojem je prošao rok ne bacaju, već ga sipaju na čistu krpu i njime prebrišu drveni nameštaj. Na ovaj način drvo postaje sjajnije.

Problem neprijatnog mirisa rešavaju tako što nekih pola sata od nanošenja mleka još jednom prebrišu nameštaj mokrom krpom.

Dodatni savet: Muzejski trik za prašinu

Izloženi eksponati po muzejima uvek su besprekorno čisti bez trunke prašine. Da li ste se ikad zapitali kako je to moguće i da li spremačice non – stop drže krpu u rukama i glancaju izložene predmete.

Postoji trik kako da se prašina briše bukvalno jednom u 10 dana i da si pri tome ne skuplja duže vreme na prebrisanim površinama. Tajnu otkrivaju zaposleni u muzejima.

Da biste besprekorno obrisali prašinu i sprečili njeno ponovno skupljanje, dovoljno je da u vodu dodate nekoliko kapi glicerina. Pokvasite krpu u toj vodi i na uobičajen način prebrišite prašinu koja se neće videti narednih 10 dana. Glicerin će osvežiti drvene površine i dati im sjaj. Ovaj trik možete da koristite i prilikom brisanja podova bez obzira da li imate parket ili laminat.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com