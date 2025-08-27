Oživite dvorište za kraj leta: Ova jeftina namirnica vraća blistavu zelenu boju vašem travnjaku

Tokom vrelog i sušnog leta mnogi travnjaci dobiju smeđe mrlje koje deluju nepovratno. Umesto skupih đubriva i hemikalija, rešenje se krije u jednoj jeftinoj namirnici iz kuhinje – čaju.

Čaj kao prirodno gnojivo

Isceđene vrećice i listići čaja sadrže azot, fosfor i kalijum, nutrijente ključne za zdrav rast trave. Pored toga, oni poboljšavaju strukturu tla i zadržavanje vlage, stvarajući optimalne uslove za razvoj korena.

Kako koristiti čaj na travnjaku

Stručnjaci preporučuju posipanje iskorišćenih listića čaja direktno po travnjaku ili njihovo dodavanje u kompost. Na taj način unosite korisne mikroorganizme koji jačaju biljke i štite travu od bolesti.

Obnova smeđih mrlja

Ako na travnjaku postoje suva ili ogoljena mesta, pospite ih listićima čaja, a zatim posijte seme trave preko. Nutrijenti iz čaja prodru u tlo i pomognu novoj travi da izraste gušća i zelenija.

Čaj protiv korova

Posebno crni čaj deluje kao prirodni inhibitor korova. Na ovaj način ne samo da hranite travnjak, već ga istovremeno štitite od neželjenih biljaka.

