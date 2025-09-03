„Pametna“ bašta koja se sama održava: Bez kopanja, zalivanja i đubrenja svake godine izvadi 2 tone krompira!

Rus iz sela Šušnskoje kraj Jeniseja već 20 godina ne kopa, ne zaliva niti đubri baštu.

A svake sezone izvadi čak 2 tone krompira sa samo 100 m². Kako mu to uspeva?

Zbog nepovoljne klime kiše i snega skoro i da nema, zato je suša ogromna. Ali jedan čovek u tim (ne)uslovima ubira neverovatne plodove: kod njega rađa krompir, paradajz, šargarepa, bobičasto voće kao u nekom najplodnijem tlu.

U čemu je njegova tajna? U pametnoj bašti! Zamjatkin kaže da njegova bašta nije videla ašov, motiku ili plug, a opet se plodno tlo svakih 10 godina produbljuje za 30 do 40 centimetara.

Kako napravi plodno tlo?

Iako je klima nepovoljna klima: leto +35 °C, zima –45 °C, malo padavina, on uspeva u svojoj nameri

– Ništa se ne kopa ni obrađuje motikom

– Svakih 10 godina „leja“ se produbi za 30–40 cm

– Zemlja ostaje rastresita i puna humusa zahvaljujući glistama

1. Odabir vrsta i priprema leja

– Izaberite otporne sorte krompira, paradajza i šargarepe.

– Obeležite uske leje širine 80 cm i staze od 1 m.

– U prvoj polovini maja naspite sloj opalog lišća, pokošene trave i polutrulog granja.

– Pokrijte 5 cm zemlje i obilno zalijte da privučete gliste.

– Pustite da leja „odstoji“ dva meseca pre sadnje povrća

2. Sadnja i rotacije useva

Početkom leta sadite grašak, bob, pasulj i drugo mahunarke.

Posle žetve mahunarki ponovo nanesite organske materijale za sledeću rotaciju.

Krompir sejete u jesen, direktno u malč od pokošene trave.

3. Zaštita od bolesti

Svake večeri prekrivajte osetljive biljke najlonom kako biste sprečili jutarnju rosu.

Najlon skidajte ujutro i odmah izlažite biljke sunčevoj svetlosti.

Ovo ponavljajte za paradajz, krastavce, papriku i krompir.

4. Pravilo malčiranja

U jesen prekrijte leje svežom travom i ostavite da se smrzne tokom zime.

U proleće privremeno pomerite malč sa zemlje, pustite da se zemlja zagreje (~30 dana).

Vratite malč na mesto i odmah sadite krompir i druge useve.

Kako to izgleda u praksi, pogledajte na snimku:

Ključne koristi „pametne bašte“

Drastično smanjenje troškova rada i vode

Prirodno đubrivo i zaštićeno tlo

Viši prinosi: do 2 tone krompira na 100 m²

Bolja otpornost biljaka na bolesti i stres

