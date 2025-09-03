„Pametna“ bašta koja se sama održava: Bez kopanja, zalivanja i đubrenja svake godine izvadi 2 tone krompira!

Rus iz sela Šušnskoje kraj Jeniseja već 20 godina ne kopa, ne zaliva niti đubri baštu.
A svake sezone izvadi čak 2 tone krompira sa samo 100 m². Kako mu to uspeva?
Zbog nepovoljne klime kiše i snega skoro i da nema, zato je suša ogromna. Ali jedan čovek u tim (ne)uslovima ubira neverovatne plodove: kod njega rađa krompir, paradajz, šargarepa, bobičasto voće kao u nekom najplodnijem tlu.
U čemu je njegova tajna? U pametnoj bašti! Zamjatkin kaže da njegova bašta nije videla ašov, motiku ili plug, a opet se plodno tlo svakih 10 godina produbljuje za 30 do 40 centimetara.
Kako napravi plodno tlo?
Iako je klima nepovoljna klima: leto +35 °C, zima –45 °C, malo padavina, on uspeva u svojoj nameri
– Ništa se ne kopa ni obrađuje motikom
– Svakih 10 godina „leja“ se produbi za 30–40 cm
– Zemlja ostaje rastresita i puna humusa zahvaljujući glistama
1. Odabir vrsta i priprema leja
– Izaberite otporne sorte krompira, paradajza i šargarepe.
– Obeležite uske leje širine 80 cm i staze od 1 m.
– U prvoj polovini maja naspite sloj opalog lišća, pokošene trave i polutrulog granja.
– Pokrijte 5 cm zemlje i obilno zalijte da privučete gliste.
– Pustite da leja „odstoji“ dva meseca pre sadnje povrća
2. Sadnja i rotacije useva
Početkom leta sadite grašak, bob, pasulj i drugo mahunarke.
Posle žetve mahunarki ponovo nanesite organske materijale za sledeću rotaciju.
Krompir sejete u jesen, direktno u malč od pokošene trave.
3. Zaštita od bolesti
Svake večeri prekrivajte osetljive biljke najlonom kako biste sprečili jutarnju rosu.
Najlon skidajte ujutro i odmah izlažite biljke sunčevoj svetlosti.
Ovo ponavljajte za paradajz, krastavce, papriku i krompir.
4. Pravilo malčiranja
U jesen prekrijte leje svežom travom i ostavite da se smrzne tokom zime.
U proleće privremeno pomerite malč sa zemlje, pustite da se zemlja zagreje (~30 dana).
Vratite malč na mesto i odmah sadite krompir i druge useve.
Kako to izgleda u praksi, pogledajte na snimku:
Ključne koristi „pametne bašte“
Drastično smanjenje troškova rada i vode
Prirodno đubrivo i zaštićeno tlo
Viši prinosi: do 2 tone krompira na 100 m²
Bolja otpornost biljaka na bolesti i stres
