Paradajz sporo sazreva? Stavite samo ovo pored stabla i pocrveneće preko noći, a plodovi će pucati od slasti!

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Saznajte zašto vaš paradajz sporo sazreva i kako uz pomoć jedne voćke iz kuhinje možete ubrzati zrenje preko noći.

Ako vaš paradajz sporo sazreva iako je sunčano, niste jedini koji gube strpljenje.

Priroda ponekad jednostavno uspori, ali postoji prečica koja rešava problem za 24 sata.

Sve što vam treba već imate u kuhinji i košta nula dinara.

Trik sa bananom koji menja sve

Tajna je u etilenu, prirodnom gasu koji tera plodove da menjaju boju i mekšaju.

Uzmite jednu zrelu, dobro pocrnelu bananu i malo je nagnječite prstima.

Spustite je na zemlju, odmah pored samog stabla paradajza koji odbija da pocrveni.

Pokrijte bananu sa malo sena ili suve trave da ne privučete muve i komšijske mačke.

Već sledećeg jutra primetićete da plodovi dobijaju onu prepoznatljivu, jarkocrvenu boju.

Zašto paradajz sporo sazreva i odbija da pocrveni?

Biljka često troši previše energije na rast listova umesto na sazrevanje samih plodova.

Kada temperature pređu 30 stepeni, paradajz ulazi u blokadu i prestaje da proizvodi likopen.

Likopen je pigment zaslužan za crvenu boju, a bez njega plod ostaje zelen i tvrd.

Banana pored stabla šalje signal biljci da je vreme za završnu fazu.

ZLATNI SAVET: Otkinite donje, požutele listove na stablu kako bi sunce direktno obasjalo plodove. Što više svetlosti dopre do same voćke, to će ona brže pokupiti prirodne šećere iz zemlje i postati slađa.

Kako ubrzati zrenje paradajza na samoj biljci?

Pored banane, možete iskoristiti i običnu papirnu kesu kada paradajz sporo sazreva.

Ako imate grozd koji nikako da promeni boju, obmotajte kesu oko njega i ubacite unutra parče jabuke.

Zavežite lagano kanapom i ostavite tako dva dana da se gasovi koncentrišu direktno na plodu.

Ovo je idealno rešenje ako imate samo nekoliko problematičnih strukova u bašti.

Da li otkinut zelen paradajz može da pocrveni u kući?

Može, i to vrlo lako ako ga ne držite na direktnom suncu na prozoru jer će tako samo omekšati i propasti.

Stavite zelene plodove u kartonsku kutiju za cipele, zajedno sa jednom zrelom jabukom.

Poklopite kutiju i ostavite je na tamnom i toplom mestu u špajzu.

Za par dana imaćete savršeno zreo i sočan paradajz spreman za salatu.

Šta raditi kada paradajz ostane zelen u rano proleće ili jesen?

Kada prođu tropske vrućine, a noći postanu hladne, biljka prirodno usporava svoj rad.

Tada je vreme za drastične mere, pa slobodno skratite vrh stabla makazama.

Tako ćete naterati biljku da svu preostalu hranu usmeri isključivo u plodove koji su već formirani.

Zalivanje smanjite na minimum jer višak vode u ovoj fazi samo ispira ukus i izaziva pucanje kožice.

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