Patike i cipele imaju užasan miris čim ih izujete? Ovaj trik za 100 dinara rešava problem za tren

Patike i cipele vam se osećaju čim ih izujete? Rešite se neprijatnog mirisa zauvek uz pomoć dva sastojka koja već imate u svojoj kuhinji.

Nema ništa neprijatnije nego kada posle dugog dana uđete u goste, a čim se izujete, sobom se raširi onaj oštar, težak miris. Često ni najskuplje patike i cipele nisu pošteđene ove muke.

Razlog je prost: stopala su puna znojnih žlezda, a kada su satima zatvorena, stvara se toplo i vlažno okruženje – pravi raj za bakterije koje zapravo i šire taj neprijatan smrad.

Zašto pranje obuće u mašini nije rešenje?

Mnogi odmah bace par koji se oseća u mašinu za veš, ali to je često velika greška. Pranje u mašini uništava lepak, krivi đon i skraćuje vek vašoj obući, dok parfemi samo privremeno zamaskiraju miris.

Da biste se trajno rešili neprijatnosti, potrebno je uništiti bakterije i izvući vlagu iz unutrašnjosti. Za to vam ne trebaju skupi sprejevi, već obična kuhinjska so i jedan svež limun.

So kao snažan upijač vlage i neprijatelj bakterija

Obična kuhinjska ili morska so odličan je izbor kada je reč o upijanju tečnosti. Deluje poput prirodnog sunđera koji izvlači višak vlage iz unutrašnjosti obuće. Pošto bakterije opstaju isključivo u vlažnom okruženju, so im oduzima osnovne uslove za život i razmnožavanje.

Sam postupak je sasvim jednostavan i ne zahteva trud:

U svake patike i cipele sipajte po dve kašike krupne soli.

Malo ih protresite da se kristali rasporede skroz do prstiju, gde se stopalo najviše znoji.

Ostavite ih tako preko noći da kristali „odrade“ svoje.

Ujutru samo istresite so u kantu i videćete da je unutrašnjost potpuno suva.

Moć limunove kore za mirisne patike i cipele

Da biste dodatno osvežili unutrašnjost, uz so obavezno dodajte i limun. Limunska kiselina i eterična ulja iz kore limuna efikasno uništavaju preostale bakterije i gljivice koje se nakupljaju u postavi.

Važno je da ne koristite sok, jer bi on ponovo navlažio obuću, već isključivo koru koja je suva, a mirisna.

Ogulite limun i stavite nekoliko većih komada kore direktno na so u cipeli. Dok so izvlači vlagu, kora dezinfikuje i ostavlja blag, prirodan i svež miris. Ujutru ćete osetiti samo svežinu citrusa, bez ijednog traga onog starog, ustajalog smrada.

Kesice čaja kao hitna pomoć za svaki par

Ako slučajno nemate limun pri ruci, odlična zamena su obične, suve kesice crnog čaja. One u sebi sadrže tanine koji su poznati po tome što bukvalno ubijaju mikrobe i izvlače neprijatne mirise truljenja.

Dovoljno je da u svake patike i cipele koje se osećaju ubacite po dve kesice i ostavite ih nekoliko sati da „izvuku“ sve loše mirise.

Rezultat će vas iznenaditi, naročito kod sportske obuće koju nosite svakodnevno na treninge.

Zlatno pravilo za suvu i čistu obuću

Pored ovih trikova, ključno je i kako održavate obuću koju nosite tokom nedelje.

Najveća greška je nositi isti par dva dana zaredom, jer materijalima treba bar 24 sata da se potpuno provetre od ljudskog znoja i vlage. Ako forsirate iste patike i cipele svaki dan, vlaga se uvlači duboko u đon i tada trikovi slabije deluju.

Menjajte obuću redovno i dozvolite joj da se odmori na promaji, po mogućstvu negde gde ima strujanja vazduha.

Uz so i limun jednom nedeljno, neprijatan miris postaje prošlost. Više nećete morati da krijete obuću na terasi niti da izbegavate situacije u kojima treba da se izujete pred drugima.

Vaša stopala će biti u čistom okruženju, a vaša obuća će trajati duže, izgledati bolje i što je najvažnije – mirisaće na sveže.

