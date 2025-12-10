Penu za brijanje je samo stavila na metlu – i sada sve žene kopiranju njen trik za čišćenje (video)

Pena za brijanje obično stoji u kupatilu, ali jedna domišljata žena pokazala je da može da postane i saveznik u čišćenju. Na metlu je nanela penu za brijanje i krenula da briše pod, a rezultat je bio toliko iznenađujući da su snimci njenog trika preplavili društvene mreže. Podovi su zablistali, mirisi nestali, a komentari oduševljenih ljudi ne prestaju da se nižu.

Za mnoge trikove ste znali ali šta kažete na ovaj – uključuje samo penu i metlu!

Ovo je trik za čišćenje WC-a koji su mame širom sveta opisale kao „dar s neba“.

Vrlo je jednostavno. Trik se sastoji od toga da ljudi premazuju kadu, pločice i područje oko svojih WC šolje kremom za brijanje, jer ona radi „neverovatan posao“. Uklanjanja mirisa urina i ostavlja keramiku savršeno čistom.

„Imam tri mala dečaka i svaki drugi dan čistim kremom za brijanje kako bih uklonila neprijatne mirise“, rekla je jedna obožavateljka.

Nedavno je ovaj trik postao još popularniji zahvaljujući objavi na Fejbuku. Mama Kej rekla je da je koristila metlu na koju je nanela penu za ribanje kupatila. Obično su se koristile krpe ili maramice za nanošenje kreme za brijanje oko pločica što je poprilično neprijatna vežba.

Trik sa penom z abrijanje, znači da možete ribati WC prostor, a ujedno i sačuvati svoja leđa, prenosi Jutarnji.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com