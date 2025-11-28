Pepeo od loženja nikad ne bacajte – super je za mnoge stvari u kući

Evo kako da iskoristite pepeo za mnoge stvari u kući!

Pepeo od loženja nikad ne bacajte – veoma je koristan i super je za mnoge stvari u kući.

Nemojte otpisivati pepeo od drva nakon loženja jer ima mnogo korisnih primena! Osim što može poslužiti kao odlično sredstvo za čišćenje u kući, može biti i dobar za vašu kosu, skidanje fleka pa i biljke.

Evo kako da ga najbolje iskoristite.

Pomešajte s vodom

Poljoprivrednici dobro znaju da drveni pepeo može biti dragocen za zemlju, posebno kao prihrana i za regulisanje kiselosti tla. Biljkama koje vole kalcijum, poput paradajza, spanaća, belog luka i ruža, prijaće dodatak četvrtine šolje drvenog pepela u zemlji pre sadnje.

Takođe, kada pepeo pomešate s vodom i ostavite nekoliko dana da odstoji, a potom procedite, dobili ste rastvor. On je odličan za pranje odeće, podova, srebrnog pribora, pa čak i za uklanjanje rđe s mermerne površine.

Neprijatan miris

Gusta pasta od pepela i vode može skinuti fleke s nameštaja, dok sapun od nje može biti spas za one s masnom kosom.

Pepeo dobro eliminiše neugodne mirise u stanu i kući, ali i u frižideru. Deluje slično kao sirće koje ostavite da neutrališe miris plesnivih namirnica.

