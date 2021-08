Peškiri vam posle pranja izgledaju kao šmirgla, sa ova 2 kućna sastojka vratite mekoću

Lora de Bara, žena koja na društvenim mrežama često objavljuje isprobane savete za čišćenje i održavanje higijene u domu, otkriva gde grešimo i kako da vratimo mekoću peškirima.

„Ako su vam peškiri grubi i kruti posle pranja, to je zbog nagomilanih proizvoda na vlaknima peškira. Oni prirodno imaju veliku moć apsorpcije, pa prilikom pranja ne budu dobro isprani, a to se dešava ako je veš mašina prepuna ili ste stavili previše deterdženta. On će se zadržati na vlaknima peškira, zbog čega više neće dobro upijati i biće grubi na dodir“, priča Lora.

Ipak, nije sve izubljeno jer se mekoća peškira vrlo jednostavno može vratiti.

„Ubacite peškire u mašinu bez deterdženta. Dakle, ubacite ih normalno u bubanj, a umesto deterdženta sipajte dve šolje sirćeta. Sirće je prirodni čistač, tako da će skinuti sve proizvode sa vlakana peškira. Takođe, eliminisaće mirise, a dobro je i za mašinu“, kaže ona, dodajući da peškire sirćetom ne perete na temperaturi višoj od 60 stepeni jer voda treba da bude mlaka, ne vrela.

„Ako su peškiri mnogo kruti i tako je već neko vreme, možda će vam trebati još jedno pranje, gde ćete umesto deterdženta ubaciti šolju sode bikarbone i ponovo ih oprati“.

Lora dodaje da je soda bikarbona prirodno sredstvo za čišćenje, koje će ukloniti ostatke proizvoda na vlaknima peškira.

Još jedan savet je da pre nego što okačite peškire da se suše, da ih dobro protresete, kako bi se vlakna „otvorila“ i bolje osušila.

