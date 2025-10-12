Pet trikova za pranje veša koji mogu da smanje račun za struju i do 30%

Pranje veša je svakodnevna obaveza, ali retko ko razmišlja koliko energije se pri tome potroši. Stručnjaci ističu da uz nekoliko jednostavnih promena možete značajno smanjiti potrošnju električne energije, a da pritom veš ostane jednako čist i svež.

Perite na nižim temperaturama

Najviše energije troši zagrevanje vode. Ako umesto na 60°C perete na 30°C ili 40°C, potrošnja struje može biti i do 40% manja, a većina modernih deterdženata jednako dobro uklanja mrlje i na nižim temperaturama.

Punite mašinu do kraja

Poluprazna mašina troši jednako struje kao i puna. Zato je važno da uvek napunite bubanj do preporučenog kapaciteta. Tako ćete smanjiti broj pranja i uštedeti energiju i vodu.

Koristite programe za uštedu energije

Savremene mašine imaju opcije poput „eco“ programa koji traju duže, ali troše znatno manje struje i vode. Iako pranje traje više vremena, ukupna potrošnja je manja.

Izbegavajte sušilicu kad god je moguće

Sušilica je jedan od najvećih potrošača u domaćinstvu. Kada god imate priliku, sušite veš prirodno – na vazduhu ili u prostoriji sa dobrim provetravanjem.

Održavajte mašinu redovno

Čista mašina radi efikasnije. Redovno uklanjajte kamenac i čistite filtere, jer zaprljana mašina troši više energije i može skratiti svoj vek trajanja.

Uvođenjem ovih pet jednostavnih trikova u svakodnevnu rutinu, ne samo da ćete smanjiti račun za struju i do 30%, već ćete i produžiti životni vek svoje mašine za veš. Male promene u navikama mogu doneti veliku uštedu na duže staze.

