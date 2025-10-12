Pet trikova za pranje veša koji mogu da smanje račun za struju i do 30%

Foto: Pexels/RDNE Stock project

Pranje veša je svakodnevna obaveza, ali retko ko razmišlja koliko energije se pri tome potroši. Stručnjaci ističu da uz nekoliko jednostavnih promena možete značajno smanjiti potrošnju električne energije, a da pritom veš ostane jednako čist i svež.

Perite na nižim temperaturama

Najviše energije troši zagrevanje vode. Ako umesto na 60°C perete na 30°C ili 40°C, potrošnja struje može biti i do 40% manja, a većina modernih deterdženata jednako dobro uklanja mrlje i na nižim temperaturama.

Punite mašinu do kraja

Poluprazna mašina troši jednako struje kao i puna. Zato je važno da uvek napunite bubanj do preporučenog kapaciteta. Tako ćete smanjiti broj pranja i uštedeti energiju i vodu.

Koristite programe za uštedu energije

Savremene mašine imaju opcije poput „eco“ programa koji traju duže, ali troše znatno manje struje i vode. Iako pranje traje više vremena, ukupna potrošnja je manja.

Izbegavajte sušilicu kad god je moguće

Sušilica je jedan od najvećih potrošača u domaćinstvu. Kada god imate priliku, sušite veš prirodno – na vazduhu ili u prostoriji sa dobrim provetravanjem.

Održavajte mašinu redovno

Čista mašina radi efikasnije. Redovno uklanjajte kamenac i čistite filtere, jer zaprljana mašina troši više energije i može skratiti svoj vek trajanja.

Uvođenjem ovih pet jednostavnih trikova u svakodnevnu rutinu, ne samo da ćete smanjiti račun za struju i do 30%, već ćete i produžiti životni vek svoje mašine za veš. Male promene u navikama mogu doneti veliku uštedu na duže staze.

