Petunije su prestale da cvetaju? Obična kora od luka nateraće ih da buknu u šareni vodopad

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Vaše petunije ne cvetaju i listovi žute? Pogledajte kako obična kora od luka pretvara saksije u raskošan, šareni vodopad.

Stigli su topli dani, a vaše petunije ne cvetaju onako bujno kako ste zamislili?

Umesto raskošnog šarenog vodopada, u saksijama vidite samo mučenje, žute listove i tek poneki sitan cvet.

Nemojte odmah trčati u poljoprivrednu apoteku i bacati novac na skupu hemiju.

Rešenje za ovaj problem već imate u svojoj kuhinji, a košta vas nula dinara.

Zašto petunije ne cvetaju i gube sjaj

Ove biljke su pravi proždrljivci kada su u pitanju hrana i sunce.

Ako im ponestane ključnih hranljivih materija, one jednostavno prestaju da stvaraju nove pupoljke.

Najčešće im zafali kalijum i fosfor, elementi koji su direktno odgovorni za formiranje krupnih i zdravih cvetova.

Tada nastupa obična, potcenjena kora od crnog luka.

Magični recept za rastvor od lukovine

Kora od luka je prepuna kalijuma, gvožđa i kalcijuma koji bukvalno bude biljku iz sna.

Sve što treba da uradite jeste da sakupite jednu punu šaku suvih kora od crnog luka.

Stavite ih u teglu i prelijte sa jednim litrom mlake vode.

Ostavite teglu da odstoji tačno 24 sata na tamnom mestu, pa tečnost dobro procedite.

Dobićete tamnu infuziju kojom treba da zalijete vaše petunije direktno u koren, jednom u deset dana.

Kako pravilno negovati petunije tokom leta

Pored ove domaće prihrane, petunije traže i vašu redovnu ruku.

One obožavaju sunce, ali ne podnose da im koren bude potpuno suv u saksiji.

Zalivajte ih rano ujutru ili kasno uveče, isključivo odstajalom vodom sobne temperature.

Jednom nedeljno obavezno pregledajte saksije i rukom odstranite sve uvenule cvetove i suve grančice.

Time terate biljku da ne troši energiju na stvaranje semena, već da stvara nove pupoljke.

SAVET: Ako primetite da su se grane previše izdužile i postale „gole“, slobodno ih makazama skratite za jednu trećinu. Možda deluje surovo, ali za samo dve nedelje na tim mestima će izbiti duplo više novih, cvetnih grana.

Koliko često treba zalivati petunije leti?

Tokom vrelih julskih i avgustovskih dana, petunije je potrebno zalivati dva puta dnevno.

Prvo zalivanje obavite rano ujutru pre nego što sunce postane jako, a drugo uveče kada se saksije ohlade.

Pazite da voda ne kvasi listove i cvetove, jer to može izazvati pojavu gljivica i opekotina od sunca.

Šta uraditi kada petunije počnu da žute?

Žuti listovi su jasan znak da biljka pati, a najčešći uzrok je višak vode u korenu ili nedostatak gvožđa.

Proverite da li rupice na dnu saksije rade i da li se voda zadržava u podmetaču.

Ako je zemlja umereno vlažna a listovi i dalje žute, zalijte ih rastvorom kore od luka koji je bogat gvožđem.

Koje je najbolje prirodno đubrivo za cveće?

Pored kore od luka, fantastična prirodna hrana za obilno cvetanje je i voda u kojoj se kuvao krompir.

Ova voda je bogata skrobom i kalijumom, samo je bitno da je potpuno ohladite i da nije posoljena.

Takođe, talog od kafe možete jednom mesečno blago utrljati u površinski sloj zemlje za bolju kiselost.

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