Plastične flaše i trik koji rešava zapušenu sudoperu i smrad iz kante, posle ovoga ćete ih čuvati kao oči u glavi

Plastične flaše i trik koji pretvara običan otpad u tri korisne stvari za kuhinju. Probajte odmah i nećete više nikada baciti nijednu flašu.

Ovaj plastične flaše i trik reši odjednom tri stvari koje vas svakodnevno nerviraju u kuhinji: zapušenu sudoperu, posekotine od žice i smrznuto povrće koje ne možete da izvadite iz kese. Sve to bez kupovine ijedne nove sitnice. Treba vam samo prazna flaša, nož i jedna lepljiva kukica.

Zašto je obična flaša bolja od plastične mrežice

Pražnjenje mrežice u sudoperi ume da bude pravo mučenje. Mala je, ostaci povrća se zaglave, a kad je istresate, sve curi po kanti. Velika flaša ovde radi mnogo bolje posao. Isecite je na pola i napravite više rupica nožem sa donje strane. Donji deo zalepite kukicom u ugao sudopere.

Ostatke sa tanjira i daske za sečenje sipate pravo unutra. Voda otiče kroz rupice, a kad se napuni, ceo komad istresete u đubre. Manje curenja, manje neprijatnih mirisa, i povrće koje bacite nije natopljeno vodom.

Šta je plastične flaše i trik za pranje sudova

Plastične flaše trik za pranje sudova rešava posekotine od čelične žice. Provučete kanap kroz sredinu žice, uvučete sve to kroz grlić gornjeg dela flaše, zategnete i zavrnete poklopac.

Dobijete dršku za koju držite žicu dok ribate. Ruka više ne dolazi u dodir sa oštrim delovima. Pranje masnih i zagorelih sudova postaje brže, a šansa da se posečete pada na nulu. Sitnica, a promeni ceo proces.

Kako da kese za zamrzivač konačno otvarate bez cepanja

Treći način je možda i najkorisniji. Voće i povrće u zamrzivaču obično držite u kesama uvezanim u čvor. Ako zavežete jače, kesu ćete morati da pocepate, a onda vam ceo sadržaj pada napolje iako vam treba samo šaka.

Umesto toga, vrh kese provucite kroz gornji deo flaše i zavrnite poklopac. Poklopac postaje zatvarač. Odvrnete, uzmete koliko vam treba, ponovo zavrnete i vratite u friz. Namirnice ostaju zaštićene, a doziranje postaje smešno lako.

Koji deo flaša čuvate, a koji bacate

Skoro ništa. Donji deo postaje korpica za otpatke u sudoperi. Gornji deo sa grlićem ima dvostruku ulogu, drška za žicu i zatvarač za kese. Jedna presečena flaša pokriva tri problema u domaćinstvu odjednom.

Ako u kući imate decu, dodatno obratite pažnju kod sečenja, jer rubovi presečene flaše ume da budu oštri. Prođite ih jednom upaljačem na rastojanju da se ivica malo zaobli i postanu sasvim bezbedni za svakodnevnu upotrebu.

Vredi li uopšte da se čuva flaša

Vredi, i to više nego što mislite. Jedna flaša koja bi završila u kanti zameni vam kupovnu mrežicu, štiti vas od posekotina i produžava život namirnicama u zamrzivaču. Zato ih nikako ne bacajte dok ne probate ovo.

A koji vam je trik za reciklažu plastičnih flaša spasao dan, i imate li svoj koji ovde nije pomenut? Napišite ga u komentarima, neko će vam biti zahvalan.

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