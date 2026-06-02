Plave hortenzije postaju još lepše uz ovaj trik: Boja ostaje intenzivna mesecima

Plave hortenzije gube boju ako preskočite jedan korak u nezi. Evo šta da uradite odmah za savršen izgled cveća.

Plave hortenzije ne blede zato što ste loš baštovan, već zato što vaša voda iz česme tiho radi protiv vas. Kalcijum iz vodovoda za par nedelja podigne pH vrednost zemlje i cvet se vrati u roze, ma koliko ga zalivali.

Zašto plave hortenzije menjaju boju

Boja zavisi od jednog jedinog uslova, a to je kiselost tla. Kada je pH ispod 5,5, biljka uspeva da povuče aluminijumske jone iz zemlje i upravo ti joni daju onaj duboki, gotovo indigo ton. Čim pH skoči iznad 6, joni ostaju zaključani, a hortenzija se vraća u svoju prirodnu roze nijansu.

Tu većina nas greši. Mislimo da je problem u đubrivu ili u suncu, a zapravo je problem u onome što izlazi iz slavine.

Kišnica je vaš najjeftiniji trik

Najbolja voda za zalivanje biljaka je kišnica, i to bez ikakve konkurencije. Stara bure ispod oluka, plastična kanta od 50 litara, čak i poklopljena posuda na terasi panelke, sve to radi posao. Kišnica ne nosi kalcijum sa sobom, pa zemlja ostaje kisela onoliko koliko vam treba.

Ako živite u stanu i nemate gde da je skupljate, postoji jedan trik. Filtrirana voda za peglu takođe nema kalcijum i može da posluži kao zamena za hortenziju u saksiji na terasi.

Aluminijum sulfat – koliko i kada

Ovo je deo koji većina vas preskoči, a baš on čuva boju mesecima. Aluminijum sulfat se sipa direktno u zemlju oko korena, nikako na lišće, jer pali cvet. Doza je jedna kašika na deset litara vode, jednom u dve nedelje tokom proleća i ponovo krajem leta.

Najvažniji termin je prva polovina septembra. Tada biljka već priprema pupoljke za narednu sezonu i kisela zemlja u tom trenutku odlučuje da li ćete na proleće dobiti plavu ili bledo roze hortenziju.

Da li obično sirće radi isti posao

Ne radi. Sirće privremeno spusti pH, ali se ispere posle dva ili tri zalivanja i nema aluminijuma koji daje plavu boju. Za kratkoročnu korekciju može da posluži, ali za trajan rezultat treba aluminijum sulfat ili kisela tresetna zemlja.

Tresetna zemlja kao podloga za najlepše hortenzije

Kad zasadite hortenziju u tipičnoj baštenskoj zemlji u Srbiji, pH je obično oko 6,5 do 7. To je previsoko. Zamesite oko korena šaku kisele tresetne zemlje sa pH između 4 i 4,5, one koja se prodaje za rododendrone i azaleje. Sloj od pet santimetara oko grma dovoljan je za celu sezonu.

Ovo je posebno bitno ako vam je hortenzija u saksiji na terasi, gde se zemlja brže ispira. Saksija manja od 30 litara traži dopunu treseta svakog proleća.

Zaštita od bolesti tokom vlažnog juna

Vlažan jun u Srbiji je najveći neprijatelj plave hortenzije. Plamenjača i pepelnica napadaju lišće čim padne rosa, a oboleli list ne hrani cvet dovoljno i boja gubi snagu.

Trik iz starih baštovanskih svesaka je da uveče, oko devet sati, lagano prebacite providnu najlonsku foliju preko grma i sklonite je ujutru pre osam. Vlaga ostaje u tlu, a list ostane suv. Zvuči nepotrebno dok ne probate. Razlika u zdravlju lista vidi se za nedelju dana.

Gde mnogi greše u nezi biljaka

Najveća greška nije pogrešno đubrivo. Greška je što ljudi krenu sa nezi tek kad cvet već pobledi. Tada je kasno za tu sezonu, jer pupoljci već nose svoju boju iz zemlje od pre dva meseca.

Nega plavih hortenzija je posao koji se radi unapred, a ne kad primetite problem. Ko jednom uđe u ritam, dobija intenzivno plave cvetove koji drže boju od juna do oktobra.

