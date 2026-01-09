Podesila je samo 1 stvar na bojleru i uštedela 13.000 dinara: Trik sa kojim možete da smanjite račun za struju!

Žena je na forumu podelila savet koji je dobila, a koji može svako da primeni: u proseku može da se smanji račun za struju do 10%

Možda niste obratili pažnju, ali većina bojlera ima dugme koje određuje do koje temperature će se voda grejati.

Ukoliko smanjite ovu temperaturu, možete da smanjite račun za struju za čak 10 odsto. Ovo tvrde iz „Oktopus enerdžija“, britanske grupe koja se zalaže za obnovljive izvore energije.

Ova grupa podstiče ljude da prave male promene koje će na globalnom nivou značajno smanjiti potrošnju struje. Ovu caku oko štednje struje otkrila je jedna žena na forumu „Mamznet“.

Trik za štednju koji „funkcioniše“

Ona tvrdi da je na ovaj način za godinu dana uštedela 95 funti, odnosno više od 13.000 dinara. Anonimna žena je na forumu podelila savet koji je dobila, a koji može svako da primeni:

„Možete da koristite manje struje ili gasa kada podesite ovo na bojleru. Moj je automatski bio podešen da greje vodu do 80 stepeni, što je značilo da sam mnogo struje trošila samo na grejanje vode, koja je onda morala da se rashlađuje hladnom vodom“, napisala je ona, pa dodala: „Uštedela sam 95 funti samo zahvaljujući ovoj promeni koju sam napravila“.

Obavezno obratite pažnju na ovo

Kada kupite bojler, na njemu je uglavnom podešena viša temperatura nego što je potrebno, što značajno da se tako uvećavaju računi za struju.

„Ja sam prvo pomislila da to znaju svi osim mene, ali ni moja sestra nikada nije čula za to, a ona se baš trudi da uštedi, pa sam shvatila da sigurno ima još ljudi koji ne znaju“, rekla je ova anonimna žena.

Procenjuje se da ovom promenom na bojleru u proseku može da se smanji račun za oko osam odsto.

