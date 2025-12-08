Podesite frižider kako treba: Brojevi na njemu nisu za temperaturu – evo šta zapravo znače

Brojevi na frižideru nisu za temperaturu! Otkrijte šta zaista znače, i kako da podesite frižider za savršeno čuvanje namirnica.

Brojevi kriju veliku tajnu – naučite kako da podesite frižider za savršenu temperaturu.

Frižider je jedan od onih aparata koje svakodnevno koristimo, a retko zaista razumemo. Decenijama mnogi drže mleko, meso, povrće i gotovu hranu na polici, potpuno uvereni da su temperature podešene kako treba, iako u realnosti, brojčanik najčešće nema veze sa stepenima Celzijusa.

Većina frižidera, bilo da su ugradni ili samostojeći, ima mali beli točkić, najčešće skriven u gornjem desnom uglu. Svi ga okrećemo po intuiciji, ali ono što većina ne zna je da brojevi na njemu ne predstavljaju temperaturu, već snagu hlađenja. Drugim rečima, što je broj veći, frižider jače hladi.

Zato dolazi do velikih zabuna. Mnogi misle da je „1“ zapravo 1°C i da je to najhladnije, ali kod modernih modela važi potpuno suprotno. Ako ga držite prenisko, hrana se brže kvari. Ako ga pojačate previše, po zadnjem zidu počinje da se skuplja led.

Možda vas zanima: Ako vam se u frižideru ili zamrzivaču skuplja led, ubacite ovu namirnicu: Problem nestaje kao od šale

U retkim slučajevima frižideri zaista prikazuju stepene Celzijusa, ali upravo to dodatno zbunjuje korisnike – jer spolja izgledaju potpuno isto kao modeli sa običnim rasponom od 1 do 5.

Kako da proverite kako vaš model radi

Najjednostavniji trik je da poslušate kompresor, crni motor na poleđini frižidera, onaj koji tiho zuji kada radi.

Evo kako da brzo proverite podešavanje:

Okrenite brojčanik u bilo kom smeru i pratite šta kompresor radi.

Ako je već uključen, a vi pojačate na veći broj i on se isključi, to znači da ste ga prebacili na toplije podešavanje – frižider je već dovoljno hladan.

Ako se pri okretanju točkića kompresor uključi, prešli ste na hladnije podešavanje.

U praksi je jednostavno:

Kompresor se uključuje kada ga prebacite na hladnije

Kompresor se isključuje kada ga prebacite na toplije

Ako ste u dilemi, okrenite točkić i samo osluškujte. To je najprecizniji način da shvatite da li je vaš frižider previše hladan, previše topao ili konačno namešten kako treba, piše Ona.rs.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com