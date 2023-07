Pogrešno ste cedili testeninu: Na ovaj način je mnogo lakše i efikasnije (video)

Jedna mama podelila je trik za koji tvrdi da će ga sada koristiti stalno, nakon što je priznala da je pogrešno koristila cediljku sve ove godine. Naime, mama i influenserka na društvenim mrežama Ash Reid, najpoznatija po životnim savetima koje deli, objavila je video na svom jutjub kanalu pod nazivom ’15 Mum Hacks You Need To Know’, u kojem deli neke od svojih najzanimljivijih trikova, piše Mirror.

U nedavnom videu objasnila je da je upravo otkrila ‘ispravan’ način za ceđenje pirinča i testenine, tvrdeći da je to pogrešno radila ceo život. „Uvek pretpostavljamo da uzmete šerpu s pirinčem ili testeninom i stavite ga u cediljku i pustite vodu da iscuri, ali treba uraditi obrnuto“, rekla je.

Umesto toga, ova mama iz Glazgova je predložila: „Trebalo bi da pokrijete svoju šerpu cediljkom, ispustite vodu napolje i koristite cediljku skoro kao poklopac na vrhu šerpe. Na ovaj način voda lako otiče iz testenine ili pirinča i sve ostaje u šerpi“, dodala je. Pokazujući na svom videu šta misli, Ash lako ispušta vodu iz svoje šerpe bez prolivanja sadržaja. „To je tako dobra ideja, tako je jednostavno. Ne znam zašto nikad nisam o tome razmišljala obrnuto.“

Uz ovaj, Ash takođe deli i druge trikove u svom videu, a drugi je izrada korpica s grickalicama za decu tokom letnjeg raspusta. Predstavljajući kutiju za grickalice u kojoj će sva njena deca imati grickalice za taj dan, ona ih uči da budu uključeni u ono što jedu i da prestanu da od nje traže grickalice tokom dana.

Mnogi su korisnici zahvalili Ash na njenom videu brzih trikova, pa je jedan pratilac napisao: „Dobri trikovi, Ash, hvala na deljenju.“ „Briljantno! Hvala!“, komentarisao je drugi. „Neki od njih su briljantni! Moraću da ih isprobam!“, dodala je treća korisnica. Redovno objavljujući trikove i savete na svojoj jutjub stranici, Ash ima preko 85.000 pretplatnika koji obožavaju njene videosnimke, prenosi Večernji.

