Poklopac WC šolje treba uvek biti spušten? Stručnjaci dali jasan odgovor

Da li vi uvek spuštate poklopac WC šolje? Ova, naizgled bezopasna navika, može da spreči širenje bakterija i pojavu buđi u toaletu.

Prilikom ispiranja stvaraju se sitne kapljice koje se raspršuju u vazduh. Stručnjaci su objasnili zašto bi uvek trebalo da spustimo poklopac WC šolje.

Naizgled bezopasna navika poput ostavljanja otvorenog poklopca toaleta zapravo može imati više posledica nego što većina ljudi pretpostavlja.

Iako se često doživljava kao pitanje urednosti ili estetike, to je takođe pitanje higijene, piše Riders Dajdžest. Stručnjaci upozoravaju da način na koji koristimo wc šolju može uticati na širenje bakterija u prostoriji, posebno tokom ispiranja.

Šta se dešava kada ispirate

Prilikom ispiranja stvaraju se sitne kapljice koje se raspršuju u vazduh. Ovaj efekat, poznat kao „toaletni oblak“, može proširiti bakterije i viruse iz toaleta na okolne površine.

Kapljice mogu ostati u vazduhu i završiti na sudoperi, peškirima, pa čak i četkicama za zube, posebno ako su u blizini. Zato zatvaranje poklopca pre ispiranja može značajno smanjiti širenje ovih čestica.

Poklopac nije važan samo tokom ispiranja

Iako najveći rizik nastaje tokom ispiranja, stručnjaci savetuju da poklopac držite spušten čak i kada toalet nije u upotrebi. Ovo smanjuje mogućnost širenja bakterija iz toalet šolje u prostoriju.

Pored toga, otvorena WC šolja može privući kućne ljubimce koji ponekad piju vodu iz nje, što može predstavljati dodatni higijenski problem.

Postoje i drugi razlozi

Zatvoreni poklopac WC šolje takođe može pomoći u održavanju niže vlažnosti u kupatilu, što može smanjiti rizik od buđi na duži rok. To je mala promena koja ne zahteva napor, ali može imati primetan efekat.

