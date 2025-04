‘Pomešajte komadiće sapuna, pastu za zube i hleb. Bićete šokirani rezultatom‘

Od mrava i bubašvaba do miševa i pacova, proleće i porast temperature privlači štetočine u naša dvorišta i u domove. Ali čak i ako ih uočimo, tešimo se da je to čista slučajnost. Nažalost, to je daleko od istine. Tamo gde postoji jedan mrav, bubašvaba ili pacov, verovatno ih ima više. A to potencijalno znači da već imate infestaciju u svom domu.

Štetočine su nepoželjan problem sa kojim se suočavaju mnogi vlasnici kuća, posebno kada se vreme zagreje. Bilo da se radi o miševima koji grizu rupe u zidovima, pacovima koji se motaju po tavanu ili bubašvabama koji vrebaju u kuhinji i kupatilu, ovi štetočini mogu brzo postati izvor frustracije i zabrinutosti. Dovoljno je reći da ženka miša može imati pet do deset legla godišnje sa desetak mladunaca, dok ženka smeđeg pacova može imati do pet legla godišnje sa tipično sedam mladih, ali broj mladih po leglu može ići i do 14!

Što je još gore, ne samo da su smetnja, već predstavljaju i potencijalne zdravstvene rizike. Glodari prenose tridesetak bolesti, uključujući, upozorava Agroklub, hemoragijsku groznicu, tifus, besnilo, tuberkulozu, leptospirozu, trihinelozu… A ne smemo zaboraviti da napomenemo da mogu biti nosioci hantavirusa, koji mogu izazvati hantavirusni plućni sindrom.

Glodari najčešće šire uzročnike zaraznih bolesti tako što kontaminiraju vodu, hranu i površine urinom, izmetom i pljuvačkom ili izlučevinama žlezda koje se koriste za obeležavanje njihove teritorije.

Zbog svega navedenog, sasvim je očigledno da mnogi traže onaj „magični“ trik koji bi rešio ovaj problem. A za savet najčešće odlaze na društvene mreže, gde prirodnih, jeftinih i navodno efikasnih trikova zaista ne nedostaje. Jednu od njih ponudio je TikToker, Toprecipe_andtips, koji se „kune“ svojim jeftinim domaćim „lekom“ protiv pacova. U čemu je njegov trik?

Dok se mnogi okreću skupim zamkama i hemikalijama da bi rešili problem, ovaj kreator TikTok-a nudi neočekivano i jeftino rešenje. Pokušao je i sam i tvrdi da mu je to uštedelo novac i potpuno eliminisalo štetočine iz njegovog doma, prenosi britanski Exspress.

Trik uključuje nekoliko svakodnevnih kuhinjskih i kupatila predmeta: komad sapuna, pasta za zube, šećer i stari hleb. Da bi napravio repelent protiv štetočina, narendao je malu količinu sapuna, a zatim je pomešao sa kašikom paste za zube i dve kašike šećera. On je objasnio da šećer deluje kao mamac za parazite, dok sapun i pasta za zube sadrže hemijske komponente koje glodari i bubašvabe ne mogu da svare.

Zatim je parče bajatog hleba izlomio na manje komade i pomešao ga sa ostalim sastojcima. Napomenuo je da hleb posebno deluje zbog jakog mirisa i sadržaja kvasca, koji dodatno privlači štetočine.

Konačnu smesu je stavio u male staklene poklopce od tegli, koji se zbog svoje veličine mogu postaviti na razna, manje dostupna mesta. Za najbolje rezultate, predložio je postavljanje poklopaca na strateške lokacije, kao što su u blizini odvoda, ulaza u kuću ili unutar ormara, a posebno u oblastima gde su primećene štetočine.

Od kada je podelo video, mnogi korisnici su pohvalili ovaj trik, nazvavši ga ekonomičnom i efikasnom alternativom otrovima koji se kupuju u prodavnici. Neki su podelili svoja iskustva sa najezdom štetočina i najavili da će svakako isprobati ovaj trik. Drugi su izrazili zabrinutost za decu i kućne ljubimce u kući, slažući se da poklopce treba staviti na nepristupačnu lokaciju ili da se uopšte ne koriste.

Oni koji su već isprobali trik imaju pomešana mišljenja; Neki tvrde da je trik uspeo, ali bilo je i onih koji su rekli da je potpuno beskoristan. Štaviše, pravio im je veće probleme, ali je ostalo nejasno da li je to šala ili ne.

„Probao sam trik, sada imam i bubašvabe i pacove“, ironično je napisao jedan.

Drugi TikToker je u komentarima napisao kako se rešio miševa sapunom Irish Spring, koji je postavio po podrumu, dok su neki predložili i mešavinu deterdženta za pranje sudova i vode u bočici sa raspršivačem, tvrdeći da ubija bubašvabe i uši u kontaktu. Za bubašvabe su takođe predložili dijatomejsku zemlju, fino mleveni mineralni prah koji sadrži silicijum, koji se koristi za filtriranje vode, ulja i raznih hemikalija, a izuzetno je efikasan u odbijanju štetočina. Međutim, da bi odbili mrave, predložili su pepermint.

