Pomešajte samo 3 sastojka i namažite rernu: Mrlje nestaju bez ribanja i struganja

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Dosta vam je ribanja rerne? Isprobajte ovaj trik sa 3 sastojka iz kuhinje - sve mrlje nestaju za tren, bez struganja i hemikalija!

Većina nas oseća otpor pri samoj pomisli na ribanje rerne. Često odlažemo ovaj posao do poslednjeg trenutka, jer podrazumeva sate provedene u neprijatnom položaju, uz korišćenje skupih, agresivnih hemikalija koje neprijatno mirišu i nadražuju kožu.

Osim što vam je potrebno mnogo fizičke snage i truda, često je neizvesno da li će se uporne, zapečene mrlje uopšte skinuti nakon silnog ribanja.

Međutim, ne morate trošiti novac na kupovna sredstva – najefikasnije rešenje već imate u svojoj kuhinji.

Uz pomoć ove jednostavne prirodne metode, uklanjanje tvrdokornih mrlja postaće vaša omiljena rutinska navika, a ne mora.

Čarobna smesa za čistu rernu

Sve što treba da uradite je da pomešate ova 3 sastojka:

4-5 kašika sode bikarbone

1 litar vode

9% alkoholno sirće (za završni korak)

Postupak:

Sodu bikarbonu i vodu pomešajte direktno u većoj vatrostalnoj činiji ili dubljem plehu. Činiju stavite u rernu koju ste prethodno uključili na 250 stepeni.

Proces isparavanja ove mešavine stvoriće moćnu paru koja će omekšati sve naslage masti i zagorele ostatke hrane na zidovima rerne.

Nakon pola sata do 40 minuta rada na visokoj temperaturi, isključite rernu.

Sačekajte da se blago ohladi kako biste mogli sigurno da joj priđete. Tada uzmite bočicu sa raspršivačem napunjenu 9% alkoholnim sirćetom i pažljivo isprskajte unutrašnjost rerne.

Videćete blagu reakciju (penušanje), što je znak da sirće deluje direktno na razgradnju preostale prljavštine.

Ostavite sve da odstoji oko 20 minuta, a onda uzmite običnu vlažnu krpu i samo prebrišite unutrašnjost. Sve mrlje, čak i one najtvrdokornije, biće uklonjene u rekordnom roku.

Zašto je ovo bolje od hemikalija?

Mnogi se pitaju zašto koristiti prirodnu metodu kada postoje gotovi sprejevi. Razlozi su jednostavni i odnose se direktno na vaše zdravlje i budžet:

Bez otrovnih isparenja

Kupovna sredstva često sadrže jake kiseline koje peku za oči i grlo. Ova metoda koristi paru, što znači da udišete samo čist vazduh.

Štiti emajl rerne

Ribanje žicom i abrazivnim sundjerima trajno oštećuje unutrašnjost rerne, stvarajući mikropukotine u koje se prljavština kasnije još lakše zavlači.

Ušteda novca

Soda bikarbona i sirće koštaju svega par dinara. Za cenu jednog agresivnog spreja možete očistiti rernu desetine puta.

Sigurno za pripremu hrane

Nećete morati da brinete da li su tragovi hemije ostali na površinama nakon čišćenja – u rerni ostaju samo bezbedni, prirodni sastojci.

Zaboravite na naporno ribanje rerne i struganje žicom – ovaj metod garantuje blistav sjaj uz minimalno angažovanje. Vaša rerna će izgledati kao nova, a kuhinja će mirisati na čistoću bez ikakvih štetnih isparenja.

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