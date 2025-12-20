Poprskajte WD 40 na ova mesta po kući, miševe i pacove više nikad nećete videti

WD-40 može da zaštiti vaš dom od insekata i glodara ako ga koristite oko spoljnog dela doma. Miševe i pacove nećete videti, bežaće od mirisa.

Isprobajte ovaj trik. Ovaj čuveni sprej možda može biti vaš glavni saveznik, miševe i pacove nećete više videti u blizini. WD-40 sprej je vrsta maziva, sredstva za uklanjanje rđe i odmašćivanja, ali takođe se pokazao kao alat jednostavan za korišćenje za držanje glodara podalje zahvaljujući svom snažnom mirisu.

Iako postoje neke mere opreza koje treba uzeti u obzir pri korišćenju ovog spreja, možda bi trebalo da ga isprobate sledeći put kada ugledate miša ili pacova kako juri iza ugla.

Na mnoge načine, WD-40 može zaštititi vaš dom od insekata i glodara ako ga koristite kao preventivnu barijeru oko spoljnog dela doma. Na taj način pomažete u obrani od invazivnih štetočina koje nastoje da pronađu put unutra.

Budući da većina miševa i pacova traži pristup hrani, posebno su zainteresovani za područja gde postoji izvor hrane. Manje su voljni da uđu u područja gde postoje hemikalije koje bi mogle da im naškode.

Šta WD-40 čini moćnim sredstvom za odvraćanje glodara

Iako proizvođač ne otkriva sve sastojke sadržane u svom proizvodu, WD-40 sadrži komponente koje ga čine lubrikantom. Iako to nije isto što i otrovna hemikalija koja će odmah ubiti glodare samim udisanjem. Miris lubrikanta deluje kao upozorenje glodarima da se klone.

Pre upotrebe WD-40 oko kućnih ljubimaca ili u područjima gde se deca igraju. Imajte na umu rizike. Najveći rizik ovde je trovanje ugljovodonikom, prema The Merck Manuals. Hemikalija će sama obložiti gastrointestinalnu sluzokožu životinje i pluća, stvarajući respiratorni distres. To je otprilike isti način na koji deluje na miševe i glodare.

Ako planirate da koristite ovaj sprej u svom domu, uvek se usredsredite na područja gde je mala verovatnoća da će je kućni ljubimci i deca boraviti.

Kako biste bezbedno držali miševe i pacove izvan svoje kuće koristeći WD-40, koristite ga na otvorenom, raspršujući ga kao vrstu barijere, prenosi House Digest.

Ovo je najbolji način da minimalizujete rizik za one koji se nalaze u vašem domu, ali i dalje uživate u prednostima odbijanja glodara. Imajte na umu da to verovatno neće biti dovoljno da natera glodare koji su već u kući da ju napuste.

Kako biste oterali glodare koji su se već nastanili u vašem domu, najbolje da kontaktirate profesionalnog istrebljivača. Možete da upotrebite i druge prirodne metode za kontrolu glodara koji su već u kući.

Kako koristiti WD-40 protiv miševa i pacova

Koristeći limenku spreja WD-40, krećite se spoljnim delom svog doma kako biste pronašli potencijalne ulazne tačke. Pogledajte ispod obloga i streha na vašem krovu. Takođe proverite za pukotine na temeljima, čak i one sitne. Miš može ući u pukotinu koja je manja od dva centimetra. Prskanje WD-40 na te površine sprečiće miševe i pacove da se kreću prema tom prostoru, eliminišući rizik da uđu u vaš dom.

Kako bi ovaj postupak bio efikasan, uklonite sve prisutne vrste atraktanta. Ako se ispred vašeg doma nalazi gomila drva, pomerite je. Ako postoji izvor hrane, poput hranilice za ptice ili ostataka hrane iz prosute kante za smeće, uklonite i očistite ovo područje. Miševi i pacovi uvek jednostrani u pronalaženju hrane. Malo je verovatno da će hteti da uđu u vaš dom ako miriše na WD-40 i ako u blizini nema hrane.

Moraćete da raspršite dosta hemikalije u to područje kako biste pokrenuli dovoljno jak miris da zadržite glodare. Možda će ga takođe biti potrebno ponovo nanositi svakih nedelju dana. Posebno nakon kiše, kako biste zadržali dovoljno mirisa da deluje kao sredstvo obijanja.

(Krstarica/N1.Info.hr)

