Popularno drvo može uništiti vaše instalacije, evo gde ga nikada ne treba posaditi

Vrba je jedno popularno drvo koje pleni svojom lepotom na prvi pogled. Njene duge, opuštene grane stvaraju romantičnu atmosferu, a hlad koji pruža čini je savršenim izborom za letnje dane. Međutim, iza njenog nežnog izgleda krije se problem o kome mnogi ne razmišljaju na vreme.
Koreni koji traže vodu
Vrbe prirodno rastu pored reka, jezera i drugih vlažnih područja. Upravo zato razvijaju korenje koje se daleko širi u potrazi za vodom. U uslovima u dvorištu to znači da će korenje:
- rasti prema vodovodnim i kanalizacionim cevima
- ulaziti u pukotine i vremenom ih širiti
- tražiti vlagu oko temelja kuće.
Sličan problem imaju i topole, koje su poznate po agresivnom korenu, ali vrbe se često potcenjuju jer deluju mekše i manje opasne.
Problemi koji nisu odmah vidljivi
Jedan od najvećih izazova prilikom sadnje vrbe je taj što se problemi ne pojavljuju odmah. U prvih nekoliko godina sve izgleda bezopasno, ali kako drvo raste, korenje postaje jače i širi se na velikoj površini.
Kako raste ovo popularno drvo može dovesti do:
- oštećenja cevi i odvoda
- podizanja trotoara ili dvorišnih staza
- zadržavanja vlage blizu temelja kuće.
Zato mnogi ljudi shvataju problem tek kada je prekasno i kada su potrebne skupe popravke.
Gde je idealno mesto za vrbu?
To ne znači da vrbu treba potpuno izbegavati – naprotiv, to je prelepo drvo koje može biti pravi ukras bašte. Ali gde ćete je posaditi je ključno.
Vrba je najbolji izbor za:
- velika dvorišta sa puno prostora
- lokacije udaljene od kuće i infrastrukture
- područja pored prirodnih ili veštačkih vodenih površina.
S druge strane, ne preporučuje se sadnja:
- blizu kuće
- pored septičkih jama i cevi
- pored terasa, staza i ograda.
