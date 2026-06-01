Komarci je mrze, a vi ćete je obožavati: Posadite ovu biljku pored muškatli i insekti će nestati do jeseni

Pored muškatli posadite tamjaniku i komarci nestaju do jeseni. Probajte trik koji menja letnje večeri na balkonu.

Otvorite vrata terase na pet minuta i komarci već prave haos po dnevnoj sobi. Umesto da trošite hiljade dinara na sprejeve i one plave aparatiće koji više smetaju nego što rade, posadite jednu biljku pored muškatli i problem nestaje do prvih jesenjih kiša.

Reč je o tamjaniki, sitnoj zelenoj biljci jakog mirisa koja se poslednjih sezona masovno vraća na srpske balkone. Komarci njen miris bukvalno ne podnose.

Ljudi ga, naprotiv, opisuju kao prijatan, sveža mešavina mente i bosiljka koja podseća na baba-tetkinu baštu.

Zašto baš tamjanika pored muškatli

Muškatle su decenijama nezvanične kraljice panel-balkona. Cvetaju od maja do prvog mraza, tolerišu južnu stranu zgrade na 38 stepeni i opraštaju vam ako tri dana zaboravite kantu za zalivanje. Lepe su, ali komarce ne teraju. Tu na scenu stupa tamjanika, poznata i kao hilandarski bosiljak.

Njeni belo-zeleni listovi savršeno se slažu sa crvenim i roze cvetovima muškatli. Vizuelno dobijate raskošnu saksiju, a praktično prirodnu barijeru protiv komaraca tačno tamo gde uveče sedite uz kafu.

Kako ih posaditi da trik proradi

Greška broj jedan. Većina nas kupi jednu malu saksiju tamjanike i stavi je u ćošak balkona, pa se onda čudi što komarci i dalje grizu. Tamjanika radi samo ako je blizu vas, znači u istoj žardinjeri sa muškatlama ili u saksiji odmah pored stolice.

Uzmite dužu balkonsku žardinjeru, posadite dve muškatle na krajevima i jednu tamjaniku u sredinu. Zemlja treba da bude propusna, najbolje obična baštenska pomešana sa šakom peska da voda ne stoji. Zalivajte ujutru, kad sunce nije najjače, otprilike svaki drugi dan po vrućini.

Tamjaniku redovno štipkajte po vrhovima. Što je više dirate, više pušta miris, a baš taj miris je ono što komarce drži podalje. Jedna zdrava biljka pokriva oko metar i po prostora oko sebe, što je dovoljno za standardni panelkin balkon.

Koliko košta cela priča

Sadnica tamjanike na pijaci košta između 150 i 300 dinara. Muškatle su još jeftinije ako uzmete reznice od komšinice u prizemlju, a uzimaju se začas, samo otkinete grančicu od deset centimetara i stavite u čašu vode dok ne pusti korenje.

Za manje od hiljadu dinara dobijate kompletnu žardinjeru koja vas čuva od komaraca do oktobra. Sprej protiv insekata košta isto toliko, traje dve nedelje i smrdi na hemiju.

Šta dobijate uz muškatle do kraja sezone

Tamjanika ne miruje. Možete je brati i koristiti u kuhinji, listovi idu u salate, čaj i uz pečeno meso, ukus je negde između bosiljka i origana. Muškatle će dotle cvetati bez prestanka. Balkon postaje prostor u kojem se zaista sedi uveče, bez večitog mahanja rukama i lupanja po nogama.

Suplementi vitamina B i narukvice sa citronelom tu ne pomažu mnogo. Žardinjera sa muškatlama i tamjanikom pomaže, i to odmah prve nedelje. Probajte ovog juna, najkasnije početkom jula, dok je sezona komaraca tek krenula.

