Posadite božićnu pšenicu baš na taj dan – bujaće raskošno i privući sreću u dom

 –  

Posadite božićnu pšenicu 17. decembra na Svetu Varvaru – simbol života koji donosi sreću, mir i blagostanje u vaš dom.

Posadite božićnu pšenicu 17. decembra na Svetu Varvaru
Foto: Krstarica/AI

Posadite božićnu pšenicu 17. decembra, na Svetu Varvaru – baš tada kada tradicija i vera kažu da ona donosi sreću, mir i blagostanje u dom. Dok zrna niču i zelene se, oseća se toplina i nada, kao da u kuću ulazi nova snaga i radost.

Božićna pšenica je jedan od najlepših običaja u našoj tradiciji. Prema verovanju, ona se sadi 17. decembra, na dan Svete Varvare. Upravo taj datum je važan jer daje dovoljno vremena da pšenica do Božića izraste bujno i zelena, što simbolizuje život, obnovu i sreću.

Zašto baš Sveta Varvara? U narodnom predanju, ovaj dan je povezan sa plodnošću i zaštitom doma. Sadnja pšenice tada ima snažnu simboliku – veruje se da će porodici doneti zdravlje, mir i blagostanje.

Praktično, postupak je jednostavan:

  • Pripremite plitku činiju ili tanjir.
  • Stavite sloj vate ili zemlje.
  • Ravnomerno rasporedite zrna pšenice.
  • Zalijte vodom, ali umereno.
  • Ostavite na toplom mestu, uz malo svetlosti.

Već za nekoliko dana pojaviće se prvi izdanci. Do Božića će pšenica bujati i ukrasiti vaš sto, a simbolično će doneti sreću u dom.

Ovaj običaj nije samo dekoracija – on je emotivni most između generacija. Dok gledamo kako pšenica raste, osećamo da raste i nada u nama. To je ritual koji povezuje prošlost i budućnost, tradiciju i svakodnevicu.

Praktični trikovi za bujnu pšenicu:

  • Dodajte malo zemlje – pšenica će biti stabilnija nego na vati.
  • Zalivajte umereno – previše vode može da uguši seme.
  • Toplo mesto – najbolje je blizu prozora, ali ne direktno na suncu.
  • Alternativa – ako nemate pšenicu, posadite ječam ili raž, koji takođe lepo niču i simbolizuju plodnost.

Zašto ljudi i dalje sade božićnu pšenicu?

Prema istraživanjima etnoloških udruženja, preko 70% domaćinstava u Srbiji i dalje neguje običaj sadnje božićne pšenice. Najčešći razlog je osećaj povezanosti sa tradicijom i simbolika sreće koju pšenica donosi.

Najčešća pitanja o božićnoj pšenici

1. Šta ako pšenica ne nikne?

– Možete je posaditi ponovo, čak i nekoliko dana kasnije – simbolika ostaje.

2. Može li se koristiti druga biljka?

– Da, ječam ili raž su dobre alternative, ali pšenica je najčešća zbog svoje simbolike.

3. Da li pšenica ima praktičnu upotrebu posle Božića?

– Najčešće se ne koristi za ishranu, već se baca u dvorište ili baštu kao znak zahvalnosti prirodi.

Zrno nade koje raste u vašem domu

Posadite božićnu pšenicu 17. decembra, na Svetu Varvaru, i unesite u svoj dom više od tradicije — unesite simbol života, blagostanja i tihe radosti. Dok pšenica niče, raste i vaša nada, vaša vera u miran i srećan dom. Ne čekajte – posadite božićnu pšenicu i neka svaki zeleni list bude podsetnik da sreća počinje od malih, toplih gestova.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com