Posadite ih u oktobru – ove jesenje lepotice cvetaju kao da je proleće

Ne čekaj proleće – posadi ove jesenje lepotice i uživaj u bojama dok svi misle da je kraj sezone.
Kada se sve oko nas povlači u sivilo, postoje biljke koje tek tada pokazuju svoju raskoš. Ako se pitaš koje cveće da posadiš u oktobru da ti bašta izgleda kao u aprilu, odgovor je jednostavan: hrizanteme, zlatnice, dan i noć, fuksije, kosmos i crnooka Suzana. Ove biljke ne samo da podnose jesenje hladnoće, već cvetaju kao da je proleće.
Koje cveće cveta u jesen i ne traži mnogo?
Hrizanteme, zlatnice i astere su jesenje kraljice koje uspevaju i bez mnogo pažnje.
Hrizanteme dolaze u svim bojama – od bele do tamnocrvene – i cvetaju sve do novembra. Zlatnice su visoke, žute i otporne, dok astere podsećaju na male zvezde i ne traže posebnu negu. Sve tri vrste su idealne za baštovane početnike.
Kako da posadim jesenje cveće korak po korak?
Sadnja u oktobru je laka ako znaš osnovne korake.
- Sačekaj da temperatura zemljišta padne ispod 15°C.
- Pripremi zemlju – raskrči, dodaj kompost.
- Posadi lukovice ili sadnice na dubinu od 2–3 cm.
- Zalij umereno, ali redovno.
- Dodaj oslonac za visoke biljke poput kosmosa.
- Uklanjaj osušene cvetove da podstakneš novo cvetanje.
Koje biljke su otporne na mraz i cvetaju i kad zahladi?
Ledeni cvet, kukurek i ukrasni kupus preživljavaju i prve mrazeve.
Ledeni cvet ima ružičaste i ljubičaste cvetove, dok kukurek cveta čak i ispod nule. Ukrasni kupus ne cveta, ali svojim liskama u bojama od bele do ljubičaste pravi vizuelni spektakl u bašti.
Kako da vam bašta izgleda živopisno i kad svi misle da je kraj sezone?
Kombinuj boje, visine i teksture – jesen može biti najlepša.
- Mešaj visoke biljke (kosmos, zlatnica) sa niskim (dan i noć, ukrasni kupus).
- Koristi saksije i žardinjere za fuksije i crnooku Suzanu.
- Dodaj dekorativne elemente – kamenje, drvene letvice, svetiljke.
- Ne zaboravi na redovno zalivanje i uklanjanje suvih delova.
Šta da zapamtiš pre nego što kreneš da sadiš
- Jesen nije kraj – to je nova prilika za boje.
- Sadnja u oktobru donosi cvetanje do zime.
- Biljke poput hrizantema i zlatnica ne traže mnogo, a daju mnogo.
- Kombinacija boja i visina pravi efekat „proleća usred jeseni“.
- Uz malo truda, tvoja bašta može biti najlepša u komšiluku.
