Posadite ih u oktobru – ove jesenje lepotice cvetaju kao da je proleće

Ne čekaj proleće – posadi ove jesenje lepotice i uživaj u bojama dok svi misle da je kraj sezone.

Kada se sve oko nas povlači u sivilo, postoje biljke koje tek tada pokazuju svoju raskoš. Ako se pitaš koje cveće da posadiš u oktobru da ti bašta izgleda kao u aprilu, odgovor je jednostavan: hrizanteme, zlatnice, dan i noć, fuksije, kosmos i crnooka Suzana. Ove biljke ne samo da podnose jesenje hladnoće, već cvetaju kao da je proleće.

Koje cveće cveta u jesen i ne traži mnogo?

Hrizanteme, zlatnice i astere su jesenje kraljice koje uspevaju i bez mnogo pažnje.

Hrizanteme dolaze u svim bojama – od bele do tamnocrvene – i cvetaju sve do novembra. Zlatnice su visoke, žute i otporne, dok astere podsećaju na male zvezde i ne traže posebnu negu. Sve tri vrste su idealne za baštovane početnike.

Kako da posadim jesenje cveće korak po korak?

Sadnja u oktobru je laka ako znaš osnovne korake.

Sačekaj da temperatura zemljišta padne ispod 15°C. Pripremi zemlju – raskrči, dodaj kompost. Posadi lukovice ili sadnice na dubinu od 2–3 cm. Zalij umereno, ali redovno. Dodaj oslonac za visoke biljke poput kosmosa. Uklanjaj osušene cvetove da podstakneš novo cvetanje.

Koje biljke su otporne na mraz i cvetaju i kad zahladi?

Ledeni cvet, kukurek i ukrasni kupus preživljavaju i prve mrazeve.

Ledeni cvet ima ružičaste i ljubičaste cvetove, dok kukurek cveta čak i ispod nule. Ukrasni kupus ne cveta, ali svojim liskama u bojama od bele do ljubičaste pravi vizuelni spektakl u bašti.

Kako da vam bašta izgleda živopisno i kad svi misle da je kraj sezone?

Kombinuj boje, visine i teksture – jesen može biti najlepša.

Mešaj visoke biljke (kosmos, zlatnica) sa niskim (dan i noć, ukrasni kupus).

Koristi saksije i žardinjere za fuksije i crnooku Suzanu.

Dodaj dekorativne elemente – kamenje, drvene letvice, svetiljke.

Ne zaboravi na redovno zalivanje i uklanjanje suvih delova.

Šta da zapamtiš pre nego što kreneš da sadiš

Jesen nije kraj – to je nova prilika za boje.

Sadnja u oktobru donosi cvetanje do zime.

Biljke poput hrizantema i zlatnica ne traže mnogo, a daju mnogo.

Kombinacija boja i visina pravi efekat „proleća usred jeseni“.

Uz malo truda, tvoja bašta može biti najlepša u komšiluku.

