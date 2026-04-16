Posadite obavezno ova 3 cveta u aprilu: Cvetaće do kasne jeseni, a lepših boja nema

Jedva smo dočekali proleće i lepo vreme, a revnosni baštovani su već uveliko počeli da sade prolećno cveće. Ova tri cveta posadite obavezno u aprilu, ukrašavaće vam baštu sve do kasne jeseni.

Prolećno cveće uspešno odoleva jakom suncu, savršeno je za svako dvorište. Njegova lepota krasiće vašu baštu i terasu sve dok se ne odlučite da posejete, ili posadite nešto drugo.

Ovo su 3 cveta posadite obavezno u aprilu, trebaju da se nađu u vašoj bašti:

Dan i noć

Dan i noć se često sadi tokom jeseni, ali je i april pogodan za sadnju ove predivne biljke. Dan i noć spada u porodicu ljubičica, pa je često zovu i poljska ljubičica. Cvetovi su najčešće veliki, ljubičaste boje, sa primesama bele ili žute.

Može biti jednogodišnja ili dvogodišnja biljka, u zavisnosti od toga kada je posađena. Najlakše se razmnožava semenom, a možete je posaditi ili u saksiju ili u dvorišnu zemlju.

Ukoliko se opredelite za saksijsku varijantu, saksiju je potrebno da napunite do dve trećine zemljom, potom da u nju spustite 5 semenki i prekrijete ih zemljom.

Lepi čovek (cinija)

Lepi čovek podseća na hrizanteme, ima čvrstu stabljiku i može da se pronađe u različitim bojama. Ova biljka se gaji na otvorenom i odgovara joj puno svetlosti. Poželjno je zasaditi je na mesto zaklonjeno od vetra u hranljivo i umereno vlažno zemljište.

U proleće se sadi seme u bašti ili u saksijama, a kasnije je poželjno rasaditi. Zemljište se redovno zaliva, i već za 6 do 8 nedelja mlade biljke će početi cvetaju.

Kadifa

Kadifica se seje rano u proleće i otporna je na sve vremenske uslove. Kada je biljka poraste na 7-10 cm, trebalo bi je rasaditi na stalno mesto gde će ostati celog leta. Razmak između biljaka treba da bude oko 25 cm.

Tokom rasta treba je redovno zalivati i đubriti. Mogu biti različitih visina, ali najčešće dostignu visinu oko dvadesetak centimetara.

Precvetale cvetove trebalo bi redovno odstranjivati. Kadifa je jednogodišnja biljka ali možete sačuvati njeno seme za sledeću godinu.

