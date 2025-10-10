Posadite ova tri cveta u oktobru i na proleće ćete imati baštu iz snova

Jesen je idealno vreme za pripremu bašte, a stručnjaci savetuju da se upravo u oktobru posade određene vrste cveća koje će na proleće procvetati u punom sjaju. Na taj način, bašta će biti bogata bojama i mirisima čim stignu prvi topli dani.

Lale — simbol prolećne elegancije

Lale su među najpopularnijim prolećnim cvetovima i sade se u jesen kako bi dočekale prve sunčane dane. Njihove lukovice najbolje je posaditi u oktobru, na dubini od oko 10 cm, u dobro drenirano zemljište. Na proleće će procvetati u raskošnim bojama i uneti eleganciju u svaku baštu.

Zumbuli — miris koji osvaja

Zumbuli su poznati po svom intenzivnom mirisu i jarkim bojama. Njihove lukovice takođe se sade u jesen, a idealno vreme je upravo oktobar. Potrebno im je sunčano mesto i plodno zemljište, a na proleće će ispuniti prostor ne samo lepotom, već i prepoznatljivim mirisom.

Narcisi — vesnici proleća

Narcisi su cvetovi koji simbolizuju novi početak i često su prvi znak da je zima završena. Njihove lukovice sade se u grupama, jer tako daju najlepši vizuelni efekat. Otporni su i laki za održavanje, pa su odličan izbor i za početnike u baštovanstvu.

Ako želite da vaša bašta na proleće izgleda raskošno i živopisno, oktobar je pravi trenutak da posadite lale, zumbule i narcise. Ovi cvetovi ne samo da će uneti boje i mirise, već će stvoriti osećaj topline i radosti čim se priroda probudi iz zimskog sna.

(BlicŽena)

