Posadite ove 3 biljke u dvorište, zmije ne podnose njihov miris i obilaziće vas u širokom luku

 –  
Neven, limunska trava i pelin imaju specifičan miris koji tera zmije. Posadite ove 3 biljke po svom dvorištu i nećete ih videti cele godine.
Foto: jmwests - CC BY 2.0

Zmije uglavnom privlače hladna, vlažna i mračna mesta, kao što su gomila, drva, dasaka ili gusti grmovi ili visoka trava. Naime, ista ova mesta rado biraju miševi i glodari.

Kako bi smanjili mogućnost pojave zmija otklonite potencijalna skrovišta i za grabljivicu i za lovinu.

Redovno kosite travnjak i kratite živu ogradu pogotovu onu koja raste blizu tla. Naslažite kamenje i drvo za ogrev dalje od bašte i kuće, a još idealnije bi bilo na policama. Takođe, hranu za ljubimce držite u zatvorenim kontejnerima.

Ako je vaše dvorište ili bašta sklono zmijama, razmislite o izmenama koje će odvratiti ove štetočine od ulaska. Redovno se bavite baštom kako biste uklonili sve privlačne zmije kao što su ostaci, rupe i rast.

Skratite travu da biste eliminisali skrovišta za zmije. Razmislite o postavljanju ograde otporne na zmije od čelične mreže, plastične folije ili mreže za hvatanje.

Ako instalirate ogradu, uverite se da je u ravni sa zemljom i pod uglom ka spolja i da je visoka najmanje 100ak cm i duboka oko 120 cm.

Koristite materijale koji zmijama otežavaju klizanje po njima, poput listova božikovine, šišarki, ljuske jajeta i šljunka.

Možda bi bilo dobro i da razmislite o sadnji biljaka koje odbijaju zmije koje pružaju prirodno sredstvo odvraćanja. Neki uobičajeni primeri uključuju neven, limunsku travu i pelin. Posadite ove 3 biljke u svoje dvorište i možete mirno da spavate.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com