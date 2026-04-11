Posadite ove 3 biljke u dvorište, zmije ne podnose njihov miris i obilaziće vas u širokom luku

Uređenje samog terena, odnosno staništa je relativno jednostavan način da se smanji mogućnost nastanjenja zmija u vašoj bašti.

Zmije uglavnom privlače hladna, vlažna i mračna mesta, kao što su gomila, drva, dasaka ili gusti grmovi ili visoka trava. Naime, ista ova mesta rado biraju miševi i glodari.

Kako bi smanjili mogućnost pojave zmija otklonite potencijalna skrovišta i za grabljivicu i za lovinu.

Redovno kosite travnjak i kratite živu ogradu pogotovu onu koja raste blizu tla. Naslažite kamenje i drvo za ogrev dalje od bašte i kuće, a još idealnije bi bilo na policama. Takođe, hranu za ljubimce držite u zatvorenim kontejnerima.

Koristite materijale koji zmijama otežavaju klizanje po njima, poput listova božikovine, šišarki, ljuske jajeta i šljunka.

Možda bi bilo dobro i da razmislite o sadnji biljaka koje odbijaju zmije koje pružaju prirodno sredstvo odvraćanja. Neki uobičajeni primeri uključuju neven, limunsku travu i pelin. Posadite ove 3 biljke u svoje dvorište i možete mirno da spavate.