Posadite ove biljke u dvorište na proleće, cele godine nećete videti zmiju!

Ako posadite ove biljke po vašem dvorištu zmije će vas zaobilaziti u širokom luku cele godine. Mirisi ih odbijaju.

Zmije najviše mrze miris nekih biljaka, posadite ove biljke u dvorište i više vam zmije neće prilaziti

Niko ne voli da vidi zmiju u svojoj blizini, pa naučite kako da lako isterate zmije iz bašte i oko kuće i od čega zmije beže. Prva linija odbrane od zmija u naseljima je uredno održavanje životne sredine kako bi se smanjio broj mesta gde zmije mogu da se ušunjaju, sakriju i prave leglo.

Jazavci, neke vrste ptica i mnoge druge životinje zasigurno će u okršaju sa zmijom pobediti. Ali, ipak ih je malo koji su efikasniji u odbijanju zmija od biljaka. Neke biljke naročito su sjajne u držanju ovih gmizavaca daleko od vašeg dvorišta i vrta.

Ipak, ne postoji nijedna “čarobna biljka” koja će oterati sve zmije, napominje Lindzi Hajland, ekspertkinja za vrtlarstvo i osnivač Urban Organic Yielda. “Različite biljke imaju različita svojstva koja se mogu ili ne moraju svideti određenoj vrsti zmije, tako da to zapravo zavidi od vrste zmije koju pokušavate da oterate i u kakvom se okolini nalazi“.

Biljke koje odbijaju zmije uglavnom se svrstavaju u jednu od dve kategorije, kaže Georgina Ushi Filips, autorka tekstova za The Reptile Room i veterinarka s Floride.

Prvi je fizički: neprijatno je gmizati po njima pa ih se zmije klone. Drugi je olfaktorni: zmije ih izbegavaju jer ih odbija njihov miris.

Posadite ove biljke u dvorište, obe vrste će poslužiti, a u nastavku saznajte koje biljke bi mogle biti najefikasnije u držanju sigurne udaljenosti između zmija i vašeg dvorišta.

Zmije ne podnose ove biljke

1. Zmijska biljka

Postoji više od tračka ironije u tome da je zmijska biljka, koja se takođe naziva i ‘svekrvin jezik’, poznata kao biljka koja odbija zmije.

Iako se zmije ne boje imena, njen skoro mitološki zmijski izgled odbija zmije – one je se plaše.

“Često se navodi da je vizuelni izgled ove biljke ono što odvraća zmije, ali nisam našla nikakve dokaze koji bi to poduprli”, primećuje Filips. Umesto toga, ona kaže da je “verovatno oštro i kruto lišće” ono što tera zmija podalje od ove biljke.

Bonus je to što zmijska biljka zahteva vrlo malo održavanja (tehnički je sukulent i vrlo popularna sobna biljka) i smatra se odličnim izborom za početnike u uzgoju biljaka.

2. Božikovina

Poput zmijskih biljaka, božikovine – koje možda prepoznajete po crvenim bobicama koje su prikladne za božićne praznike i zubatom lišću – mogu zadržati zmije podalje zahvaljujući površini svojih bodljikavih listova.

“Neprijatnu teksturu zmije obično izbegavaju”, kaže Filips. Za dodatno teranje zmija, ona predlaže da raširite lišće božikovine po svom dvorištu.

3. Hrizanteme

Neslužbeni jesenji cvet, hrizanteme, nisu samo lep dodatak vašem dvorištu – takođe su vrlo moćan repelent za zmije.

“Postoje mnoge biljke koje odbijaju zmije, ali najefikasnije su one koje sadrže hemikaliju koja se zove buhač”, kaže Hajland. “Ova prirodna hemikalija dolazi iz cveta hrizanteme i smrtonosna je za zmije.”

Hrizanteme će takođe držati podalje mnoge insekte. Zapravo, prema National Geographicu, hemikalija se “može ekstrahovati i upotrebiti za stvaranje prirodnih insekticida kojima poljoprivrednici prskaju useve kako bi ih zaštitili od grinja, mrava i biljnih vaši, a da ne naškode ničijem zdravlju.”

4. Neveni

Hajland je takođe ukazala na druge biljke s jakim mirisima koje mogu oterati zmije, uključujući neven.

“Neven ispušta jak miris koji mnoge zmije smatraju nepodnošljivim pa će izbegavati područja na kojima je zasađeno ovo cveće”, kaže Hajland. Poput hrizantema, i neven ima dvostruko delovanje kao jedno od najpopularnijih sredstava protiv insekata.

“Posadite ih po obodu svog vrta ili na područjima gde želite da oterate zmije”, preporučuje Benita Midlton, glavna vrtlarka u Benita’s Garden Services.

5. Pelin

“Kada gradite veliki vrt u području koje je poznato po zmijama, uvek preporučujem sadnju pelina oko rubova terase ili perimetra vrta”, kaže Grindžer Makalou, osnivač i izvršni direktor Elite Patio Direct, za Best Life.

“Zmije ne podnose miris pelina.”

Štaviše, budući da je pelin prilično velik, ova biljka može fizički ometati zmije i uznemiriti njihov njuh. Poznato je da pelin odbija i insekte, čak i pčele.

6. Bosiljak

U pestu, na pici i u određenim letnjim koktelima, ljudi vole bosiljak – uglavnom zato što miriše neverovatno. Ali zmijama je, s druge strane, odbojan.

“Zmije ne podnose miris bosiljka”, kaže Makalou. “Bosiljak takođe može rasti u zatvorenom prostoru ako vaš problem sa zmijama veći od terase ili vrta.”

7. Beli luk

Kada je reč o italijanskoj kuhinji, bosiljak i beli luk idu ruku pod ruku. A kako se ispostavilo, oboje odbijaju i zmije. Posadite ove biljke u baštu.

“Neki ljudi veruju da jak miris belog luka odbija zmije”, objašnjava Midlton. “Sađenje belog luka oko vašeg vrta ili korišćenje sredstava za prskanje na bazi belog luka može ih donekle odvratiti.”

8. Limunska trava

Još jedna biljka čiji miris zmije ne podnose je limunska trava. Zapravo, kao što Brajan Klejton, izvršni direktor kompanije GreenPal, primjećuje: “Njegova aroma citronele često se koristi u repelentima za insekte.”

(N1info.hr)

