Posadite ovo cveće pre Svetog Jovana i imaćete najlepšu terasu već u martu – komšije će vam zavideti

Posadite ovo cveće sada i gledajte kako vaša terasa oživljava već u martu. Komšije će se pitati u čemu je tajna.

Ako posadite ovo cveće pre Svetog Jovana, vaša terasa neće biti samo prostor za odlaganje stvari, već prava oaza boja dok drugi još uvek gledaju u sneg.

Dok mnogi čekaju tople dane aprila, postoji mali trik iskusnih baštovana koji menja sve. Tajna nije u skupim preparatima, već u tajmingu i odabiru sorti koje vole hladnoću.

Zašto je ključno da posadite ovo cveće baš sada?

Verovanje da biljke spavaju tokom zime je mit koji nas sprečava da uživamo u ranoj lepoti. Mnoge sorte zapravo zahtevaju period hladnoće (vernalizaciju) kako bi razvile snažan korenski sistem i bujno cvetale s prvim zracima marta. Ako posadite ovo cveće u januaru, dajete mu prednost koju prolećna sadnja ne može da nadoknadi. Biljke se „kaljuju“ i postaju otpornije na bolesti.

Evo tri sorte koje su apsolutni šampioni zimske sadnje i koje će vaš balkon pretvoriti u najlepši kutak u komšiluku.

Dan i noć – Neuništivi šarmer

Ovo je verovatno najpopularnija zimska cvetnica, i to s razlogom. Dan i noć (Viola tricolor) je biljka koja se bukvalno smeje mrazu u lice. Njegovi baršunasti cvetovi mogu da podnesu temperature i do minus pet stepeni bez ikakve zaštite. Ako ih sada stavite u žardinjere, već krajem februara imaćete gust tepih boja.

Savet zlata vredan: Birajte sadnice sa mnogo pupoljaka, a ne one koje su već potpuno rascvetale. Tako će duže trajati.

Jagorčevina – Vesnik radosti

Ništa ne kaže „proleće stiže“ kao žuta, crvena ili ljubičasta jagorčevina (Primula). Iako deluje nežno, ona je izuzetno izdržljiva. Ključ je da posadite ovo cveće u zemlju bogatu humusom. Jagorčevina voli vlagu, pa je januarski sneg koji se topi zapravo idealan za nju.

Kukurek – Zimska ruža

Kukurek (Helleborus) je aristokrata među zimskim cvećem. Često cveta čak i dok je sneg još uvek na zemlji. Njegovi elegantni cvetovi donose dozu sofisticiranosti vašoj terasi. On ne voli direktno, jako sunce, pa je idealan za one senovite delove balkona gde drugo cveće ne uspeva.

Mali ritual za veliki uspeh

Nije dovoljno samo kupiti sadnice. Da biste zaista imali rezultate na kojima će vam zavideti, primenite ovaj jednostavan postupak:

Drenaža je zakon: Na dno saksije obavezno stavite kamenčiće ili glinene kuglice. Zimska vlaga ne sme da se zadržava oko korena jer će on istruliti.

Zaštita od vetra: Iako su ovo otporne sorte, jak severac ih može oštetiti. Grupišite saksije uz zid kuće – tako će biljke grejati jedna drugu.

Zalivanje s merom: Zalivajte samo kada je zemlja suva na dodir i kada temperatura nije ispod nule.

Kada posadite ovo cveće, ne sadite samo biljke – sadite nadu i boje u sivilu zime. Zamislite taj osećaj: martovsko jutro, vi sa šoljicom kafe na terasi, a oko vas eksplozija boja dok su komšijske terase još uvek prazne.

Ne čekajte ni dan više – proleće počinje danas!

Osećaj ponosa kada vidite prvi otvoreni cvet dok napolju još uvek brije vetar je neprocenjiv. To je vaša mala pobeda nad zimom. Zato, pravac u nabavku, posadite ovo cveće pre nego što prođe Sveti Jovan i osigurajte sebi pogled od milion dolara. Vaša terasa to zaslužuje, a vi zaslužujete taj trenutak čistog uživanja!

