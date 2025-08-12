Posadite ovo cveće u avgustu – cvetaće i kad stigne mraz, a komšije će vam zavideti

Ne traži posebnu negu, a cveta kad sve drugo vene. Posadite ga u avgustu i uživajte u pogledu – komšije će samo gledati i zavideti.

Avgust nije kraj baštenske sezone – naprotiv, to je savršen trenutak da posadite cveće koje će vas obradovati bojama i kad stigne prvi mraz. Ako volite da vam dvorište ili terasa izgledaju živo i tokom hladnih dana, ovo su biljke koje ne smeju da vam promaknu.

Zašto saditi u avgustu?

Zemlja je još topla, biljke imaju vremena da se ukorene, a vi dobijate prednost pred zimom. Cveće posađeno sada ima veću šansu da preživi niske temperature i da procveta kad mu vreme nije – što je pravi mali trik za sve ljubitelje baštovanstva.

Koje cveće prkosi mrazu?

– Hrizanteme: kraljice jeseni, cvetaju do duboko u zimu.

– Dan i noć: nežne, ali izdržljive, podnose i sneg.

– Viola: sitne, šarene i ne traže mnogo pažnje.

– Zimski jasmin: žuti cvetovi koji se pojavljuju kad sve drugo utihne.

Saveti za sadnju i negu

– Birajte sunčana mesta, ali zaštićena od vetra.

– Dodajte kompost ili stajnjak za jače korenje.

– Zalivajte ujutru, ali ne preterujte – koren ne voli da pliva.

– Pokrijte zemlju malčom da zadrži toplotu.

Već godinama sadim dan i noć krajem avgusta i svake zime me iznova iznenade. Dok većina biljaka podlegne mrazu, one ostaju uspravne, kao da ih hladnoća ne dotiče. Komšije mi često kažu da im dvorište izgleda kao iz bajke, a tajna je jednostavna: pravi trenutak sadnje i malo pažnje.

