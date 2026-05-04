Posadite ovo cveće u hladu, napredovaće i bujaće kao iz vode

Astilba, bruner i heuera bujaju u hladu i u mračnim uglovima dvorišta. Ako posadite ovo cveće u hladu uživaćete u raskošnim cvetovima.

Ako posadite ovo cveće u hladu, popunićete i onaj deo dvorišta ili bašte u kojem drugo cveće ne uspeva. Čak i najmračniji kutak biće slikovit prostor ukrašen prekrasnim bojama.

Postoje višegodišnje biljke koje ne samo da tamo preživljavaju, već zaista napreduju. Reći ćemo vam koje cveće da posadite u hladu, gde druge biljke neće uspevati.

Koje cveće se može posaditi u hladu?

Osenčene baštenske površine predstavljaju glavobolju za mnoge baštovane: koje biljke se mogu saditi u hladu kada malo njih uspeva bez sunca? Stručnjaci kažu da prave višegodišnje biljke koje vole hlad mogu transformisati čak i najmračniji kutak u slikovit prostor, bogat teksturom i bojama.

Rano proleće je najbolje vreme za njihovu sadnju. Zemljište je još uvek vlažno od zime i postepeno se zagreva, stvarajući idealne uslove za ukorenjivanje pre nego što počnu letnje vrućine. Luk Njuns, stručnjak za baštovanstvo u Hilarisu, objasnio je da višegodišnje biljke znatno bolje uspevaju tokom ovog perioda — ne moraju da se bore ni sa vrućinom ni sa sušom. Posadite ovo cveće u hladu.

Astilba

Jedan od najboljih izbora za senovita mesta, njene bujne metlice ružičaste, bele, ljubičaste ili crvene boje trenutno osvetljavaju čak i najtamnije uglove bašte.

Biljka preferira delimičnu hladovinu – idealno je da dobije malo sunca ujutru, a zatim je tokom dana zameni senka.

Bruner

Privlači svojim nežnim plavim cvetovima i dekorativnim lišćem. Lako se gaji, dobro raste i u delimičnoj i u punoj hladovini i često se koristi kao pokrivač tla.

U prvoj godini nakon sadnje potrebno je redovno zalivanje, ali nakon ukorenjavanja, nega se svodi na minimum, samo periodično orezivanje mrtvih listova

Heuhera

Cenjen je zbog svog živopisnog lišća, koje varira od tamno bordo do svetlozelene boje. Leti proizvodi male cvetove, ali njegova glavna atrakcija su listovi, koji ostaju atraktivni tokom cele godine.

Stručnjaci preporučuju malčiranje zemljišta oko biljaka koje vole hlad u rano proleće. Ovo će pomoći u zadržavanju vlage i poboljšanju njenog sastava. Dovoljno je samo godišnje kompostiranje i čišćenje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com