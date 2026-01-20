Posadite ovo cveće u januaru, već krajem februara imaćete cvetnu rapsodiju u bašti!

Nekoliko biljaka možete posaditi već sada. Ako posadite cveće u januaru, već krajem februara uživaćete u njihovim cvetovima.

Ako ih sada posadite, možete im dati prednost i garantovati prolećnu rapsodiju boja u bašti. Posadite ovo cveće u januaru, već krajem februara sve će procvetati.

Nekoliko biljaka se može posaditi ovog meseca kako bi se dodala boja i interes u bašti tokom zimskih meseci. Januar je često hladan, tmuran mesec, što znači da korov, zarasle žive ograde i počupane biljke mogu učiniti da zimski vrt izgleda divlje i zapušteno. Uprkos hladnom vremenu, baštovani mogu posaditi mnogo prelepog cveća kako bi dodali malo boje i interesovanja svom zimskom vrtu. Imajući to na umu, dva stručnjaka za baštu otkrivaju koje cveće u januaru treba posaditi da bi „poboljšali bašte“.

„Iako januar može izgledati previše hladno, to je zapravo idealan mesec za setvu semena u zatvorenom prostoru ili u stakleniku“, rekao je Kevin Ges, stručnjak za baštu i vlasnik „Prestige Lavns-a“.

„Za izdržljive jednogodišnje biljke kao što su slatka grahorica, maćuhice i trajnice koje rano cvetaju, razmislite o sejanju semena. Ako posadite ovo cveće u januaru, možete im dati prednost i garantovati prolećnu rapsodiju boja u bašti“, dodao je on.

„Iako može izgledati kao veliki izazov, dodavanje lišća i cveća vašim otvorenim prostorima zahteva malo truda i donosi veliku nagradu, a sve zavisi od cveća koje odaberete da posadite“, rekao je portparol Garden Buildings Direct.

„Zato smo hteli da podelimo naše omiljene biljke i cveće kom nije potrebno održavanje, koje vole i početnici i iskusni baštovani kako bismo ulepšali bašte u novoj godini“, dodaje on.

Stručnjaci za baštovanstvo na „GardenBuildingsDirect.co.uk“ takođe su podelili koje „biljke bez problema“ sada mogu da se posade da bi „dodale boju“ bašti.

Rana ozimnica

Rane cvetače vole oprašivači i vrlo ih je lako negovati, što ih čini savršenim za baštovane amatere. Ove prelepe biljke cvetaju početkom januara i daju prelepu boju zimskim baštama. Takođe ne zahtevaju rezidbu i potrebno im je samo malo zalivanja u proleće, što ih čini lakim za održavanje.

Ciklame

Ciklame su poznate po svojim prekrasnim ružičastim i magenta cvetovima koji se pojavljuju od januara do marta. Ove biljke mogu da prežive najoštrije zime i imaju tamnozeleno lišće sa srebrnim i belim oznakama. Umesto da se sadi u zemlju, ciklama se može saditi u kontejnere, što ih čini idealnom biljkom za početnike. Neke sorte ciklama moraju biti zasađene u zatvorenom prostoru, pa obavezno izaberite sorte za eksterijer

Jaglaci

Jaglaci su izdržljivi i dolaze u mnoštvu boja uključujući ružičastu, ljubičastu i žutu. Neke sorte peršuna počinju da cvetaju već u januaru i daće šareni štih u bašti. Peršun je otporan i može da oživi baštu tokom cele godine. Takođe je nisko održavanje, niske cene i lako su dostupne u većini baštenskih centara.

Mirisna grahorica

Grahorica je jednogodišnja biljka koja se ovog meseca može sejati pod staklo ili u zatvorenom prostoru kako bi razvila snažno korenje i izrasla u veće biljke. Mirisna grahorica cveta u kasno proleće ili u jesen.

Maćuhice

Maćuhice su idealne biljke za dodavanje boje saksijama, bordurama i krevetima. Dolaze u mnoštvu boja uključujući plavu, ružičastu, ljubičastu i crvenu. Biljke cvetaju tokom cele godine, uključujući i zimu, ali ako ih sada posejete pod staklo, verovatno će cvetati između maja i septembra, piše D&D.

