Posadite ovo cveće u martu, imaćete najlepšu i najšareniju baštu celo leto

Ovo divno cveće cvetaće u vašoj bašti ili na terasi celo leto. Posadite ovo cveće u martu i uživajte sve do jeseni.

Pravo vreme za sađenje cveća je kada prođe opasnost od mrazeva. Lukovice treba da postavimo na mesto sa puno sunca. Posadite ovo cveće u martu za uživanje u cvetovima i mirisima vaše bašte.

Mnoge biljke mogu da se sade u martu, to su uglavnom cvetnice koje će procvetati u junu. Za razliku od biljaka koja se sade na jesen, da bi sada procvetale početak proleća je vreme za sađenje cveća koje će nam krasiti baštu na leto.

Početkom marta treba saditi lukovice gladiole, ljiljane, kale, begonije, amarilis, kane, dalije i druge. Ukoliko želite da vam se ovo cveće primi, neophodno je da ga zasadite najkasnije do maja.

Posadite ovo cveće u martu. Dubina sadnje zavisi od vrste cveta pa se pre nego započnete raspitajte o uslovima koji su potrebni za biljku koju ste odabrali.

Takođe, bitno je da napravite dovoljan razmak između sadnica kako bi se svaka biljka razvijala u najboljim uslovima. Tako gladiole treba da imaju razmak od 12 do 15 cm. Begonije od najmanje 25, a ljiljani od 30 cm dužine. Najzahtevnije su dalije koje treba da sadite u razmaku od najmanje 40 cm.

