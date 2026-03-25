Posadite ovu biljku pored terase i nećete videti stršljene i ose ove godine: Od njenog mirisa beže kao ludi

Posadite ovu biljku pored terase i nećete imati problema sa stršljenovima ili osama cele godine. Mirisi nane, ruzmarina, bosiljka ih odbija.

Dokazano je da ove biljke teraju insekte iz dvorišta i kuće. Posadite ovu biljku pored terase i stršljeni i ose neće vam prilaziti.

Dokazano je da ove biljke teraju stršljene i ose iz dvorišta. Pisali smo ranije o tome kako da oterate komarce i muve, a sada ćete videti genijalan trik za teranje stršljenova i osa.

Tečnost protiv osa i stršljenova

Za ovaj recept, potrebno je da izbušite rupe na poklopcu tegle. Stavite med na dno tegle i razblažite s malo vode ili dodajte kašiku džema. Insekti će biti privučeni slatkim mirisom, ući će kroz rupe, ali neće moći da se odlepe od smese sa medom. Po potrebi menjajte teglu.

Protiv različitih buba

Želite li da se u isto vreme rešite nekoliko vrsta buba, ovaj recept je idealan.

Sastojci:

30 ml maslinovog ulja

po jedna kap esencijalnog ulja citronele

eukaliptusa

nane

čajevca

mirte

čempresa

U tegli pomešajte sve sastojke, dodajte malo vode i pomešajte – samo strogo vodite računa da mešavinu nipošto ne držite blizu očiju, ni dok je pravite.

Pored toga možete uneti u kuću i neku od sledećih biljaka, dokazano je da one teraju insekte iz kuće:

Bosiljak

Ruzmarin

Lavanda

Matičnjak

Nana

Posadite ovu biljku neposredno pored terase, ili na samoj terasi, neće vam dosađivati ose i stršljeni cele godine.

(Stil/Espreso)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com