Posadite pored paradajza ovaj cvet, rađaće kao lud, a plodovi će biti zdraviji i sočniji

Neven u blizini paradajza deluje kao zaštitnik. Posadite pored paradajza ovu biljku i uživajte u berbi zdravih i krupnih plodova.

Ako tražite jednostavan i prirodan način da poboljšate zdravlje svog paradajza, rešenje je možda već u vašoj bašti. Posadite pored paradajza ovaj cvet, dobro se slažu i potrebni su im slični uslovi.

Postoji jednogodišnja biljka koja voli sunce i toplinu, a cveta od ranog leta do prvog jesenjeg mraza. Ali njena vrednost ne leži samo u izgledu – baštovani je generacijama sade pored paradajza zbog njenih korisnih svojstava.

Istraživanja su pokazala da neven može pomoći u zaštiti paradajza od štetnih organizama u zemljištu, posebno od nematoda korenovih čvorova koji oštećuju biljke i smanjuju prinose. Pored toga, mnogi iskusni baštovani tvrde da intenzivan miris nevena odbija i druge štetočine poput gusenica i belih mušica.

Idealni baštenski partneri

Paradajz i neven se dobro slažu jer imaju slične uslove za uzgoj – vole sunce, toplinu i dobro drenirano zemljište. Zato čine idealan baštenski duo koji ne zahteva nikakav dodatni napor, a može doneti brojne koristi. Posadite pored paradajza ovaj cvet i uživajte u bašti.

Kako ih pravilno posaditi?

Za najbolje rezultate, prvo posadite paradajz, a zatim dodajte neven u blizini.

Idealno rastojanje između biljaka je oko 50 centimetara – dovoljno blizu da neven deluje kao zaštitnik, ali i dovoljno prostora da paradajz slobodno raste.

Ne zaboravite da postavite potporu za paradajz i dobro zalijte obe biljke nakon sadnje. Neven možete posaditi i iz semena, koje brzo klija – samo vodite računa da ih kasnije proredite kako ne bi postale previše gužve.

Nega bez komplikacija

Jedna od najvećih prednosti ove kombinacije je lako održavanje. Kada se biljke učvrste, možete ih zalivati zajedno, ali je važno usmeriti vodu u zemljište, a ne u lišće, kako biste sprečili razvoj bolesti.

Takođe, pazite da ne preterate sa zalivanjem – neveni ne podnose previše vlage i mogu početi da trule u vlažnom zemljištu. Najbolje je pustiti da se zemljište malo osuši između zalivanja.

Mali trik za bogatiji rod

Sadnja nevena pored paradajza jedan je od onih jednostavnih trikova koji ne zahtevaju dodatna ulaganja, a mogu značajno poboljšati zdravlje biljaka i kvalitet roda. Pored toga što će zaštititi vaš paradajz, vaša bašta će izgledati još lepše i šarenije.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com