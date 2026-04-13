Posadite samo 3 sadnice ove biljke uz paradajz, povećaće njegov rod, rađaće kao lud

Uz paradajz posadite samo 3 sadnice ove biljke i rađaće do besvesti. Ovo je baštovanski trik koji malo ko zna. Krompir i krastavac nikako ne idu pored paradajza, ali ovo će povećati njegov rod!

Paradajz i bosiljak odlična su kombinacija, ne samo u salati nego i u vrtu. Bosiljak odbija štetočine koje napadaju paradajz, jača otpornost na biljne bolesti i povećava rod paradajza.

Pored svake sadnice paradajza posadite samo 3 sadnice bosiljka. Berete li redovno vrhove bosiljaka, razgranaće se i proizvesti više aromatičnih listova, a neće prerano otići u cvet.

Prema iskustvima biovrtlara i neven na paradajz deluje kao prirodna zaštita i pospešuje njegov rod. Neven je ujedno i lekovita biljka.

Dobar komšija paradajzu je i beli luk koji odbija crvenog pauka (koprivinu grinju).

Pored paradajza dobro je saditi i niski pasulj ili crni azuki-pasuljjer mahunarke fiksiraju azot u tlu i čine ga dostupnim korenju paradajza te tako služe kao prirodno đubrivo.

Visoki pasulj i grašak ipak ne treba saditi pored paradajza jer se može zaplesti oko njega i zagušiti ga. Šargarepa povoljno deluje na paradajz, ali posađena ispod njega stvoriće sitnije korenje.

Paradajz je podložan i sličnim bolestima kao krompir i kukuruz, stoga bi te biljke trebalo saditi podalje.

Paradajz ne treba saditi ni blizu paprike jer se te biljke takmiče za hranjiva svojstva iz zemlje. Ispod paradajza dobro je saditi i zelenu salatu, cikoriju, kelerabu, rotkvu, spanać, peršun, praziluk ili kupusnjače – tako se ujedno i bolje iskorišćava prostor oko paradajza koji rastu u visinu.