Posiveli veš ponovo beo kao sneg: Ubacite samo jednu sitnicu i zablistaće već posle prvog pranja (video)

Posiveli veš može opet biti beo kao prvog dana – ovaj genijalni trik sve rešava kao od šale!

Beli komadi odeće često nisu najpraktičniji, a briga o njima ipak zahteva malo dodatnog truda. Međutim, jedna žena koja se bavi čišćenjem i stilizovanjem, podelila je iznenađujući trik za koji tvrdi da belu boju održava sjajnom.

Naime, sve što treba da uradite jeste da u posudu sipate toplu vodu i ubacite svoju belu odeću i jednu tabletu za zubnu protezu. Ona će s odeće skinuti sve mrlje i vratiti joj sjaj.

Ovaj je video oduševio brojne korisnike društvenih mreža, a mnogi su otkrili kako jedva čekaju da isprobaju njen trik.

“Moram ovo da isprobam, ali moj dečko prvo mora početi da odvaja belo rublje pri pranju”, komentarisala je jedna korisnica. Druga je dodala: “Sjajno! Jedva čekam da vidim rezultate.”

Mali trik plus: Još jedan detalj koji pravi razliku

Ako želite da rezultat bude još bolji, stručnjaci za održavanje veša savetuju da komadima belog rublja uvek date kratko “prednamakanje” u toploj vodi, makar 10 minuta. Na ovaj način tableta deluje ravnomernije, a tkanina već posle jednog pranja izgleda čistije, mekše i vidno svetlije.

Mnogi koji su probali kažu da je baš ovaj dodatni korak presudio da posiveli veš ponovo izgleda kao nov.

Kad trik ne radi: najčešća greška zbog koje veš i dalje ostaje siv

Često se ispostavi da problem nije u deterdžentu, već u – pretrpanoj mašini. Ako bubanj bude prepun, voda ne može da cirkuliše, a tableta za protezu ne stiže da se ravnomerno rastvori. Rezultat? Mrlje ostaju, a bela tkanina dobije onaj dosadni sivkasti ton.

Malo manje veša po ciklusu i jedan ovakav dodatak u vodi obično naprave ogromnu razliku već posle prvog pranja.

Šta žene najčešće rade da bi belina duže trajala

Mnoge domaćice u komentarima pišu da se posiveli veš najbrže “opravlja” kad se trikovi kombinuju. Najpopularnije je dodati malo sode bikarbone direktno u vodu, pa tek onda spustiti tabletu za protezu. Kažu da ova kombinacija omekša vodu i pojača efekat izbeljivanja, pa odevni komadi posle sušenja deluju svetlije i “čistije na oko”.

Jedna žena je čak otkrila da belu posteljinu povremeno suši na direktnom suncu jer, kako kaže, “prirodna svetlost izvuče ono što mašina ne može”. I mnogi se slažu – baš sitnice presude da se belina duže zadrži, bez agresivnih hemikalija i dodatnog ribanja.

Dakle, ako tražite brzu, jeftinu i bezbednu metodu za spašavanje belog veša, ovo je jedan od onih trikova koji se isprobaju jednom, a zadrže zauvek u kućnoj rutini.

