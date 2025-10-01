Posle ovoga jaja se više nikad neće lepiti za tiganj – probajte jedan neuobičajen sastojak koji svi imaju u kući

Mnogi ga imaju u kući, a efikasno rešava ovaj problem.

Tajna savršenog prženog jajeta – jedan jednostavan sastojak koji sprečava lepljenje.

Koliko puta vam se dogodilo da se jaje zalepi za tiganj i pokvari doručak? Srećom, postoji jednostavan trik koji rešava ovaj problem i dodatno poboljšava ukus i teksturu jaja.

Nije potrebno koristiti skupe sastojke ili komplikovane tehnike – sve što vam treba verovatno već imate u kuhinji a to je pšenično brašno. Ovaj jednostavan dodatak ne samo da sprečava lepljenje, već daje jajetu zlatnu, hrskavu koricu koju mnogi obožavaju.

Kako koristiti pšenično brašno:

– Zagrejte tiganj na srednje jakoj vatri.

– Dodajte malo ulja ili putera.

– Pospite tanak sloj pšeničnog brašna po zagrejanoj površini.

– Ravnomerno rasporedite brašno po tiganju.

– Razbijte jaje i pržite ga kao i obično.

Rezultat je jaje koje se lako odvaja od površine tiganja, sa zlatnom bojom i savršeno hrskavom teksturom.

Ovaj mali trik čini pripremu prženih jaja jednostavnom i prijatnom, tako da pšenično brašno može napraviti veliku razliku.

Konačno dobijate i čist tiganj i ukusan doručak.

