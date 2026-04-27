Da li se posti za Đurđevdan u sredu? Pogledajte ide li na sto pečenje ili riba – crkva je jasna

Postan Đurđevdan: Da li se u sredu sprema riba ili pečenje?

Praznična trpeza u Srbiji često izaziva nedoumice, naročito kada veliki svetac padne u radni dan.

Mnoge domaćice se ovih dana pitaju kako pravilno obeležiti Svetog Georgija ako kalendar pokaže da je to posni dan.

Postan Đurđevdan je situacija koja zahteva da dobro proverite crkvena pravila pre nego što naručite meso ili isplanirate jelovnik.

Pitanje je važno ne samo zbog običaja, već i zbog duhovnog mira porodice koja slavi jednu od najvećih srpskih slava.

Šta kaže crkveni kalendar za postan Đurđevdan

Pravila Srpske pravoslavne crkve su po ovom pitanju vrlo precizna i ne ostavljaju mnogo prostora za nagađanje.

Ukoliko 6. maj padne u sredu ili petak, trpeza mora biti isključivo posna, bez obzira na to koliko je svetac značajan u narodu.

Ovo pravilo važi tokom cele godine, osim u takozvanim trapavim sedmicama, što ovde nije slučaj.

Mnogi misle da se mrsna slava nikada ne menja, ali prava istina je da je post obavezan ako želimo da ispoštujemo suštinu praznika.

Riba ili pečenje na prazničnom stolu

Dilema oko toga šta izneti pred goste često stvara nepotreban pritisak na domaćine koji su navikli na tradicionalno jagnjeće pečenje.

Ipak, kada je na redu postan Đurđevdan, jagnjetinu bi trebalo zameniti ribljim specijalitetima, poput dimljenog šarana ili pastrmke.

Slava je pre svega duhovni događaj, a slavski kolač, žito i sveća su njeni najvažniji simboli, dok je hrana samo prilika za druženje.

Crkva naglašava da je bolje proslaviti skromno i po pravilima, nego se ogrešiti o post radi običaja koji nisu utemeljeni u veri.

Kako pripremiti posnu slavu bez stresa

Planiranje posne trpeze može biti izazov, ali uz pravu organizaciju, gosti će biti podjednako oduševljeni kao i sa mrsnim jelima.

Fokusirajte se na bogate posne salate, pite sa pečurkama ili krompirom i kvalitetnu ribu sa roštilja.

Postan Đurđevdan je idealna prilika da pokažete kreativnost u kuhinji i servirate jela koja se retko viđaju na slavljima.

Bitno je da na vreme obavestite goste kako bi znali da se tog dana posti, čime čuvate tradiciju i dostojanstvo svog doma.

Narodni običaji i crkvena pravila

U narodu postoji verovanje da je Đurđevdan granica između zime i leta, pa su običaji vezani za zelenilo i vodu veoma jaki.

Iako se u selima tradicionalno klalo jagnje, crkva je godinama radila na tome da edukuje vernike o važnosti posta sredom i petkom.

Spoj tradicije i pravila znači da se možete umiti lekovitom vodom i okititi kapiju vencom, ali trpezu prilagodite kalendaru.

Poštovanjem posta pokazujete disciplinu i duboko poštovanje prema svecu koji je zaštitnik mnogih porodica širom Srbije.

SAVET: Neka vas ne brine što je postan Đurđevdan, jer blagoslov domu ne donosi meso, već upaljena sveća i čisto srce. Kada ispoštujete pravilo posta, vi zapravo čuvate pravu porodičnu tradiciju i unosite mir pod svoj krov na najlepši način.

Česta pitanja o proslavi Đurđevdana

Da li se posti ako Đurđevdan padne u utorak?

Ne, post je obavezan samo sredom i petkom, dok su ostali dani, osim u vreme četiri velika posta, mrsni.

Može li se služiti pečenje ako je slava posna zbog dece ili gostiju?

Pravilo posta važi za celu trpezu, a crkva savetuje da se ne pravi kompromis sa pečenjem ako je dan određen za post.

Koja riba je najbolja za đurđevdansku trpezu?

Najčešće se biraju šaran i pastrmka, ali u poslednje vreme su popularni i fileti soma ili oslića koji se lakše serviraju.

