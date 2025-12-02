Postavite novogodišnje lampice ovde i imaćete najlepše ukrašen dom za praznike

Vreme je da upalite božićna svetla i obučete svoj dom u prazničnu atmosferu.

Lampice za jelku imaju moć da transformiše čitav prostor – pretvarajući običan stan u toplo, praznično utočište. Veoma je važno gde ćete postaviti sijalice: pravi položaj pojačava svetlost, stvarajući prostor i atmosferu.

Uloga niza svetla u stvaranju praznične atmosfere

Božićna svetla nisu samo dekoracija, već jedan od najvažnijih elemenata praznične atmosfere. Ona pružaju toplo svetlo koje čini prostor prijatnim i pomaže u razbijanju zimske tame. Često je jedan dobro postavljen niz svetla dovoljan da bukvalno osvetli sobu na potpuno novi način.

Ritam i boja svetala mogu čak izraziti našu ličnost, jer svako voli drugačiji stil: neki preferiraju klasična topla svetla, dok drugi biraju šarena, razigrana, treperava rešenja.

Gde božićna svetla izgledaju najbolje:

Oko prozora ili terasa-vrata – lampice koje vise na ivici prozora kao okvir: svetlost se širi u sobu, a spolja i iznutra dobija se nežna, magična aura.

Iza zavesa – diskretno svetlo iza zavesa daje “meku” pozadinsku rasvetu, bez potrebe za centralnim svetlom.

Iznad vrata ili nad nižom policom/komodama – postavite svetlo horizontalno, iznad visine oka — tako prostor deluje toplije i vizuelno većim.

U uglovima sobe, diskretno ka plafonu – indirektno svetlo koje se razliva po plafonu i zidovima stvara prijatnu, “meku” atmosferu, idealnu za veče uz čaj i knjigu.

Preporuka dizajnera je da ne pretrpavate prostor — često je i minimalizam sa jednom svetlosnom linijom dovoljna da dom ”prodiše”.

Na šta obratiti pažnju

Ako planirate da božićne lampice stavite napolju (na terasu, oko vrata, balkon), osigurajte da je namenjen za spoljašnju upotrebu — vodootpornost je važna zbog vlage i snega.

Unutrašnje lampice postavite tako da ne dodiruju zapaljive materijale (zavese, tkanine, suve biljke), i izbegavajte mešanje sa svećama ili otvorenim plamenom — to povećava rizik od požara.

Ako imate decu ili kućne ljubimce — izbegavajte niske, lako dohvatljive lampice sa labavim kablom.

Lampice za jelku možete koristiti i u spavaćoj sobi, jer prigušena svetla stvaraju prijatnu, opuštajuću atmosferu, čak i za spavanje. Prema rečima stručnjaka, glavna stvar je da se svečano osvetljenje harmonično uklopi u dati prostor i da ne preteruje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com