Posteljina može ostati čista i sveža do nekoliko nedelja, i to bez pranja u mašini: Evo kako

Iako se često bira na osnovu dezena i boja, posteljina je mnogo više od estetskog dodatka spavaćoj sobi. Materijali, tkanje i održavanje posteljine direktno utiču na to koliko dobro spavate, kao i na higijenu vašeg kreveta. Neadekvatna ili retko održavana posteljina može postati leglo bakterija, alergena i neprijatnih mirisa, dok pravilno odabrani i negovani materijali pružaju svežinu, udobnost i bezbednost.

Materijali koji „dišu“, lagani su na koži i upijaju vlagu mogu napraviti razliku između nemirne i osvežavajuće noći. Ali čak i najfiniji pamuk ili lan brzo gube svežinu ako se ne vode pravilna briga. Dakle, možemo reći da kvalitetan san počinje kvalitetnim održavanjem posteljine.

U užurbanom ritmu svakodnevnog života, često pranje posteljine može biti izazov. Međutim, postoje jednostavni načini da održite svežinu i higijenu posteljine između promene i pranja u mašini za veš, osiguravajući udoban i zdrav san. Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći da vaša posteljina duže ostane sveža, bez potrebe da uključujete mašinu za veš.

Provetrivanje kreveta

Nakon buđenja, umesto da odmah zategnete čaršave, povucite prekrivače i čaršave unazad kako biste omogućili cirkulaciju vazduha. Ovaj jednostavan korak pomaže u isparavanju vlage koja se nakupila preko noći, sprečavajući rast bakterija i neprijatnih mirisa, piše britanski Ekspres.

Dozvoljavanje posteljine da „diše“ pomoći će joj da ostane suva, a tkanina će ostati sveža, tako da je nećete morati stalno prati. Sve što treba da uradite je da skinete jorgan, ćebad i sve ostale prekrivače sa posteljine, presavijete ih i stavite u podnožje kreveta. Ako je moguće, ostavite prozor otvoren jer će to ubrzati vreme potrebno za provetravanje spavaće sobe. Možete ponovo rasporediti krevet posle 10 do 30 minuta, ali je takođe u redu da ostavite posteljinu na miru do kraja dana ako želite.

Takođe je dobra ideja da svakodnevno protresete jastuke i ćebad.

Korišćenje sprejova za krevet

Možete osvežiti miris svoje posteljine laganim nanošenjem mirisnih sprejova za krevet. Prirodni sprejovi sa esencijalnim uljima poput lavande ili eukaliptusa ne samo da pružaju prijatan miris, već imaju i antibakterijska svojstva. Važno je napomenuti da neki sastojci mogu biti štetni za kućne ljubimce, pa se savetuje oprez pri izboru.

Korišćenje sode bikarbone

Soda bikarbona je prirodni neutralizator mirisa, tako da se može koristiti i kao dobro rešenje za osvežavanje posteljine koja je počela loše da miriše. Pre upotrebe sode bikarbone, preporučljivo je raširiti čaršave u dobro provetrenom prostoru, po mogućstvu na suncu, i ostaviti ih da se provetre. Nakon toga, dobra je ideja da ih „istučete“ kako biste uklonili nakupljenu prašinu.

Možete preskočiti ovaj korak i jednostavno posuti sodu bikarbonu po čaršavama, ostaviti da odstoji neko vreme, a zatim usisati. Međutim, treba napomenuti da je soda bikarbona efikasna samo u uklanjanju mirisa. Bila bi neefikasna protiv mrlja, piše Letti&Co.

Izlaganje posteljine svežem vazduhu

Ako vremenski uslovi dozvoljavaju, iznesite posteljinu na svež vazduh ili na sunce. Ovo je jedan od najjednostavnijih i potpuno prirodnih načina da produžite svežinu vaše posteljine.

