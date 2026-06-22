Kako oprati požutele jastuke? Domaća mešavina od 4 sastojka vraća im belinu kao prvog dana

Požuteli jastuci ne moraju u smeće. Četiri sastojka iz vašeg ormarića vraćaju im belinu već posle prvog pranja. Probajte odmah!

Bacite pogled na jastuk ispod jastučnice. Ona žuta senka oko sredine nije prljavština koju niste oprali, nego znoj i masnoća sa kose koji se mesecima talože u punjenju. Požuteli jastuci ne moraju u smeće, a rešenje stoji u vašem ormariću sa sredstvima za čišćenje.

Zašto jastuci požute baš u sredini

Jastučnica zaustavi mrvice i prašinu, ali ne i vlagu. Tokom osam sati spavanja glava odaje znoj i prirodne masnoće sa kože i kose, a ti tragovi prolaze kroz pamuk i upijaju se duboko u punjenje. Tako nastaje ona prepoznatljiva žuta mrlja tačno tamo gde noću leži glava.

Vlažno i toplo punjenje jastuka je takođe omiljeno mesto grinja. Zato žute fleke na jastuku nisu samo estetski problem, već znak da je vreme za ozbiljno pranje, a ne samo za novu jastučnicu.

Mešavina od 4 sastojka koja vraća belinu

Za jedno pranje treba vam jedna šolja deterdženta za sudove, jedna šolja praška za veš, jedna šolja izbeljivača i pola šolje boraksa. Sve to već imate u kuhinji ili kupatilu, bez odlaska u prodavnicu.

Svaki sastojak radi svoj deo posla. Deterdžent za sudove razbija masnoću sa kose, prašak skida nataloženu prljavštinu, izbeljivač vraća svetlinu, a boraks ubija miris i pojačava celu mešavinu. Zajedno hvataju upravo ono što obično pranje ostavi za sobom.

Kako oprati jastuke da ne upropastite mašinu (i rešite se mrlja)

Prvo pravilo: proverite etiketu. Ako piše da sme u mašinu, spremni ste za akciju. Ali, trik je u balansu – uvek stavite dva jastuka u bubanj, nikako jedan.

Greška broj jedan je kad ubacite samo jedan jastuk; težina padne na jednu stranu i mašina počne da lupa i „šeta“ po kupatilu tokom centrifuge.

Ako nemate drugi jastuk, ubacite dva deblja frotirska peškira da uravnotežite teret.

Kada se vaši požuteli jastuci nađu u bubnju, izaberite najtopliji program koji materijal dozvoljava i pustite duži ciklus.

Na kraju uvek pokrenite dodatno ispiranje bez deterdženta, jer ostaci hemije u punjenju ostave nove mrlje čim se jastuk osuši.

Sušenje koje vraća mekoću

Perjane jastuke sušite na vazduhu i protresajte ih svakih pola sata da se ne slepe. Sintetičke smete u sušilicu, ali samo na niskoj temperaturi.

Ubacite dve čiste teniske loptice – one „tuckaju“ punjenje i sprečavaju da se pretvori u tvrde kvržice.

Ako su vam požuteli jastuci postali prava noćna mora, ovaj postupak sa lopticama će im vratiti onaj „kao nov“ volumen.

Koliko često prati jastuke

Operite ih na svaka tri meseca, dakle četiri puta godišnje. Toliko je sasvim dovoljno da se grinje i neprijatni mirisi ne nakupe, a punjenje ostane mekano.

Najveći problem nisu same fleke, već to što većina nas jastuke ne opere godinama, pa se unutra stvori leglo svega i svačega.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com