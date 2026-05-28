Požuteli plastični predmeti u kući sijaće opet kao prvog dana, samo pomešajte ovo u činiji od pola litra

Požuteli plastični predmeti vraćaju belinu za 30 minuta, bez ribanja i skupih sprejeva. Probajte trik sa peroksidom već večeras.

Požuteli plastični predmeti su priča svake kuće starije od pet godina. Prekidači, daska za peglanje, mikrotalasna, čak i okviri utičnica polako prelaze iz bele u prljavo žutu nijansu.

Nije prljavština, niti loše održavanje. Plastika reaguje na sunce, toplotu i vazduh, i kreće hemijska promena koja se ne skida običnim sunđerom.

Ono što malo ko zna, najjači trik nije u prodavnici. Krije se u običnoj apoteci, košta manje od kafe, i radi za pola sata. Požuteli plastični predmeti zasijaće opet kao novi.

Zašto bela plastika u kući uopšte žuti

Razlog je hemijski, ne kozmetički. Plastika sadrži aditive koji se zovu usporivači gorenja na bazi broma. Pod uticajem UV zraka i kiseonika, ti aditivi oksidiraju i menjaju boju iznutra. Zato ribanje spolja ne pomaže. Boja je u materijalu, ne na njemu.

Najgore prolaze stvari pored prozora, iznad šporeta i u kupatilu. Daska za WC šolju koja gleda na jug požuti dvostruko brže od one u mračnom hodniku. Isto važi za stari kuhinjski aparat koji godinama stoji na pultu.

Vodonik peroksid, glavni heroj priče

Najpouzdanije sredstvo za izbeljivanje plastike je vodonik peroksid od 12 procenata, onaj koji frizeri koriste za posvetljivanje kose. Ne onaj od 3 procenta iz apoteke za rane, taj je preslab.

Postupak je jednostavan. Sipajte peroksid u plastičnu činiju, potopite predmet potpuno, i ostavite na direktnom suncu dva do četiri sata. Sunce aktivira reakciju, peroksid razgrađuje okside, plastika se vraća u prvobitno stanje.

Za veće komade koji ne mogu da se potope, namažite gustom pastom napravljenom od peroksida i malo praška za pranje veša, prekrijte providnom folijom i izložite suncu.

Šta je najbolje za požutele plastične predmete

Brz odgovor za one koji nemaju vremena: vodonik peroksid 12 odsto plus direktno sunce. Pasta od sode bikarbone i vode radi za blago žute površine, a beli sirće i so skida samo površinske mrlje od masnoće, ne i pravu oksidaciju.

Soda bikarbona za svakodnevno održavanje

Pomešajte dve kašike sode i kašiku vode dok ne dobijete gustu pastu. Nanesite mekom krpom, ostavite deset minuta, obrišite vlažnom krpom. Ovo radi na prekidačima i okvirima utičnica koji su tek počeli da menjaju boju. Ne čeka se sunce, ne treba rukavice.

Alkoholno sirće za kuhinjske aparate

Za tostere, aparate za kafu i kuhinjske vage koje su upile masnoću, sirće je idealno. Pomešajte ga sa vodom u odnosu jedan na jedan, nakvasite krpu i obrišite. Za tvrdokorne mrlje, pospite sodu pa prelijte sirćetom. Penušava reakcija razbija sloj masnoće u kojem se zadržala žuta boja.

Prva, agresivni abrazivni sunđeri. Žica i grubi sunđeri prave mikroogrebotine u koje se kasnije zavlači prljavština, pa stvar žuti još brže.

Druga, varikina. Hlor na kratko izbledi predmet, ali za nekoliko nedelja plastika postane krta i počne da puca.

Treća, izlaganje toploti. Sušenje fenom ili stavljanje na radijator ubrzava oksidaciju.

Izbegavajte aceton po svaku cenu. Topi površinu i ostavlja matne fleke koje se više ne mogu popraviti.

Šta uraditi posle čišćenja da ne požuti ponovo

Kada vratite belinu, posao tek počinje. Predmete koje stalno koristite premažite tankim slojem dečjeg ulja jednom mesečno. Ulje pravi barijeru protiv UV zraka.

Aparate koji stoje na pultu pokrijte pamučnom krpom kada ih ne koristite. Daske za peglanje sklonite u ormar, ne ostavljajte ih da stoje uspravljene pored prozora.

Stari trikovi sa pastom za zube i limunom su mit. Pasta sadrži abraziv koji ogrebe površinu, limun na kratko deluje pa onda ostavi lepljiv sloj koji privlači prašinu. Držite se peroksida i sode, ostalo je gubljenje vremena.

