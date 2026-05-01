Jorgani i jastuci biće kao novi: Stavite ovo u mašinu i zaboravite na grudvice i neprijatne mirise

Pranje jorgana i jastuka može biti jednostavno i bez grudvica. Probajte ovaj trik sa teniskim lopticama i osetite razliku odmah.

Pranje jorgana i jastuka većini ljudi predstavlja noćnu moru.

Punjenje se često zgrudva, a jorgan nakon sušenja izgubi onu mekoću i svežinu koju volimo.

Srećom, rešenje je sasvim jednostavno i zahteva samo jedan mali dodatak u bubnju mašine koji će potpuno promeniti rezultat vašeg pranja.

Zašto se jorgan grudva posle pranja

Glavni krivci su previše praška i tesna mašina. Čim se pokvase, vlakna se prirodno skupe, a ako nemaju mesta, ostanu zarobljena u onim dosadnim grudvama.

Još gore je kad preterate s omekšivačem. On bukvalno uguši jorgan, pa unutrašnjost ostane vlažna – zato se onaj miris buđi javi tek posle nedelju dana.

Koji je najbolji način za čišćenje jorgana kod kuće

Najbolji način je pranje na 30 do 40 stepeni, sa tečnim deterdžentom u maloj količini, uz dodatak dve do tri teniske loptice u bubnju.

Loptice razbijaju grudvice tokom celog ciklusa i čuvaju volumen punjenja.

Tajni sastojak za održavanje jastuka bez mirisa

Umesto omekšivača, u pregradu sipajte pola šolje belog alkoholnog sirćeta.

Sirće rastvara ostatke deterdženta, neutrališe bakterije koje stvaraju ustajao miris i vraća mekoću prirodnim putem.

Dodajte i dve teniske loptice u čistoj čarapi direktno u bubanj.

One će tokom pranja i sušenja stalno udarati o jastuk i jorgan, razbijati svaku grudvicu i vraćati punjenje u prvobitan oblik. Razlika je vidljiva već posle prvog ciklusa.

Kako pravilno sušiti jorgan posle pranja

Sušenje je polovina posla. Ako jorgan ostavite mokar duže od šest sati, buđ je gotova priča.

Najbolje rezultate daje sušilica na niskoj temperaturi, ponovo sa teniskim lopticama unutra.

Sušite na maksimalno 60 stepeni, nikako više

Na svakih 30 minuta izvadite jorgan i protresite ga rukama

Ako sušite napolju, birajte vetrovit i sunčan dan

Nikada ne presavijajte jorgan dok je makar malo vlažan

Jastuke promućkajte i istresite pre vraćanja u jastučnicu

Koliko često treba prati jorgan i jastuke

Jastuke perite na svaka tri meseca, a jorgan dva puta godišnje, pre i posle sezone grejanja.

Navlake i posteljinu menjajte na sedam do deset dana. Time sprečavate nakupljanje grinja i znoja koji ulaze duboko u punjenje.

Ako neko u kući ima alergije, skratite intervale. Grinje se najbrže razmnožavaju u toploj i vlažnoj posteljini, pa redovno provetravanje uz pranje rešava 90 procenata problema.

Greške koje uništavaju punjenje

Najčešća greška je gurati dva jastuka u premalu mašinu.

Bubanj mora biti popunjen najviše do dve trećine zapremine.

Druga greška je hemijsko čišćenje perjanih jorgana, koje uništava prirodnu mast u perju i čini ga lomljivim.

Treća je ceđenje rukama, koje trajno deformiše punjenje.

Za osvežavanje jorgana između dva pranja dovoljno je da ga jednom mesečno iznesete na hladan vazduh. Niska temperatura ubija veliki broj grinja bez ikakve hemije.

Koja vam je najveća muka kod pranja krupne posteljine, grudvice ili miris koji se vraća posle nedelju dana?

Da li mogu da perem jastuke od memorijske pene u mašini?

Ne smete. Memorijska pena se raspada u vodi i gubi oblik. Operite samo navlaku, a penu ručno obrišite vlažnom krpom i sušite na vazduhu.

Šta ako nemam teniske loptice za pranje?

Možete koristiti čiste patike za tenis bez pertli ili posebne loptice za sušilicu. Efekat razbijanja grudvica biće gotovo identičan.

Može li sirće da ošteti veš mašinu?

Pola šolje belog sirćeta povremeno zapravo čisti gumice i bubanj. Štetno postaje samo ako ga koristite svakodnevno u velikim količinama.

