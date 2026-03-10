Koliko dugo koristite isti peškir? Većina Srba ovde greši, a posledice po kožu su jezive

Pranje peškira ređe od tri dana narušava kožu. Sprečite opasne iritacije lica i tela tako što ćete promeniti ovu lošu naviku već danas!

Pranje peškira na svaka tri dana čuva kožu od bakterija, ali mnogi tu prave ozbiljnu grešku. Pravi trik se zapravo krije u načinu na koji ga sušite. Verovatno mislite da je dovoljno baciti ga preko kade posle tuširanja. Tu počinje problem.

Kupatilo je toplo i vlažno, što stvara idealno okruženje za razmnožavanje mikroorganizama. Zato korišćenje istog peškira više od tri puta izaziva ozbiljne upale i iritacije. Na površini pamuka brzo se skupljaju odumrle ćelije vaše kože, koje služe kao hrana mikroorganizmima. Zbog ovoga nastaje onaj dobro poznati i neprijatan miris vlage.

Koliko često treba prati peškire?

Stručnjaci preporučuju pranje peškira posle maksimalno tri upotrebe. Ako se tuširate svaki dan, peškir menjajte na svaka tri dana. Time sprečavate nakupljanje mrtvih ćelija, vlage i opasnih bakterija koje izazivaju iritacije kože.

Dr Ana Oler pokazala je u studiji o zadržavanju stafilokoka na pamuku, objavljenoj u „The Journal of Infection in Developing Countries“ 2009. godine, da su visoko upijajući peškiri idealni za prenos bakterija. Neki podaci sugerišu da ovi mikroorganizmi preživljavaju na vlažnoj tkanini i do 48 sati. Zbog toga higijena peškira zahteva znatno više pažnje nego što većina nas inače pruža.

Najveće greške pri sušenju i upotreba peškira

Greška koju mnogi prave jeste ostavljanje vlažne tkanine u zgužvanom stanju. Ako se materijal ne osuši potpuno između dva korišćenja, on postaje leglo gljivica i grinja. Stručnjaci savetuju da menjanje peškira postane vaša redovna rutina. Ovo posebno važi ako imate osetljiv ten ili ste skloni aknama po telu.

Probajte da uvek raširite mokru tkaninu preko dugačke šipke, a ne da je kačite na usku i malu udicu. Uradite to čim završite brisanje tela. Tako omogućavate vazduhu da slobodno cirkuliše i suši vlakna. Obratite pažnju i na redovno provetravanje samog kupatila. Otvorite prozor ili uključite ventilaciju barem pola sata nakon svakog kupanja.

Kako da vaš čist peškir traje duže

Prečesto iskuvavanje oštećuje pamučna vlakna, pa materijal brzo postaje grub na dodir. Umesto toga, pranje peškira na 60 stepeni sasvim dovoljno uništava većinu prisutnih patogena. Izbegavajte omekšivač jer on stvara sloj koji zadržava vlagu i drastično smanjuje moć upijanja.

Evo šta ne funkcioniše u praksi i šta treba menjati:

Sušenje na radijatoru ako preskočite redovno pranje peškira u mašini

Deljenje istog komada sa drugim članovima porodice

Korišćenje istog komada tkanine i za lice i za telo

Brisanje lica grubim trljanjem umesto blagog tapkanja po koži

Pravilna upotreba peškira ne zahteva mnogo vremena, ali pravi ogromnu razliku za zdravlje vaše kože. Jednostavna promena starih navika doneće vam mnogo manje bubuljica i bolnih iritacija na leđima i licu.

Koliko dana vi obično ostavite da prođe pre nego što zamenite tkaninu kojom se brišete i da li ste ikada primetili osip zbog toga?

Koliko često treba obavljati pranje peškira za lice?

Perite peškire za lice posle svake upotrebe. Koža lica je izuzetno osetljiva, pa se redovnim pranjem sprečava prenos bakterija i nastanak novih akni.

Na kojoj temperaturi treba prati peškire?

Optimalna temperatura za uništavanje bakterija je 60 stepeni Celzijusa. Iskuvavanje na višim temperaturama primenite isključivo ukoliko je neko od ukućana trenutno bolestan.

Zašto peškiri smrde posle pranja u mašini?

Neprijatan miris nastaje zbog zadržavanja vlage i bakterija duboko u vlaknima. Izbegavajte omekšivač i povremeno dodajte obično alkoholno sirće kako biste potpuno osvežili tkaninu.

