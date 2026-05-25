Ruskinje nikad ne kupuju hemiju: Tajna je u ova 2 sastojka iz špajza – prozori sijaju kao dijamant

Pranje prozora bez hemije briše tragove iz prvog poteza. Dva sastojka iz špajza, par minuta, staklo bez fleka. Probajte odmah.

Skrob i sirće su dva sastojka koje Ruskinje generacijama drže u špajzu umesto skupih kupovnih sprejova, i upravo zato je pranje prozora bez hemije postalo trik koji se godinama prepričava. Rezultat je staklo bez magle, bez masnih tragova i bez onog oštrog mirisa hemikalija koji se satima zadržava u prostoriji.

Često nije prljavština ta koja zadaje muke, već sredstvo kojim peremo. Većina komercijalnih sprejova ostavlja tanak film na staklu koji privlači prašinu već trećeg dana, pa se stiče utisak da posao niste ni obavili. Skrob radi suprotno: čisti dubinski i ne ostavlja nikakav trag, čime se drastično smanjuje potreba za čestim poliranjem.

Zašto skrob i sirće, a ne sapun

Kukuruzni skrob je blag abraziv koji sa stakla skida masnoće, a da ga pri tom ne grebe. Sirće, s druge strane, efikasno rastvara kamenac od kišnice i taloga koji se skuplja na ramovima. Kada se spoje, dobijate mlečnu tečnost koja na prvi pogled možda deluje neobično, ali nakon brisanja staklo postaje toliko čisto da izgleda kao da ga uopšte nema.

Sasvim je druga priča sa deterdžentom za sudove. On stvara penu, pena ostavlja film, a taj film posle samo 48 sati privlači novu prašinu. Zato je ovo proveren razlog zbog kojeg se u ruskim domaćinstvima sapun zaobilazi kada su prozori u pitanju.

Recept koji radi: odnos koji se pamti

U flašu sa raspršivačem sipajte pola litra mlake vode, jednu supenu kašiku belog alkoholnog sirćeta i jednu kašičicu kukuruznog skroba. Snažno promućkajte dok se skrob potpuno ne rastvori. Tečnost će ostati blago mutna, što je sasvim normalno i zapravo je ključ njene efikasnosti.

Poprskajte staklo sa nekoliko poteza. Pređite preko njega pamučnom krpom u kružnim pokretima, a odmah zatim suvom mikrofiber krpom brišite odozgo nadole. Izbegavajte krpe za sudove jer ostavljaju sitna vlakna koja se lepe za vlažno staklo, što će vam samo pokvariti finalni rezultat.

Da li ovaj trik za prozore funkcioniše i zimi

Da, ali sa jednim uslovom. Voda mora biti mlaka, ne hladna, jer hladna tečnost na zagrejanom staklu ostavlja pruge. Birajte oblačan dan ili rano jutro. Sunce na mokrom prozoru suši tečnost brže nego što stignete da je obrišete, i tu nastaju one ružne mape koje vidite tek kad sednete za sto.

Greška koju većina nas pravi

Najčešći propust je brisanje u istom smeru sa obe strane stakla. Isprobajte ovaj trik: spolja perite vodoravno, a iznutra uspravno. Tako ćete odmah znati sa koje strane je ostao trag i nećete uzalud ribati staklo koje je već čisto. Taj mali detalj štedi i do pola sata rada po prozoru.

Takođe, izbegavajte preterivanje sa sirćetom. Više od jedne kašike na pola litra vode stvara opor miris koji se zadržava u zavesama. Ovde važi pravilo „manje je više“, baš kao i kod začina u kuhinji.

Koliko košta ova smesa u odnosu na sprej iz radnje

Litar kupovnog sredstva za staklo u proseku košta između 200 i 350 dinara. Domaća smesa od skroba i sirćeta vas košta manje od 30 dinara po flaši, a ta količina je dovoljna za sve prozore u stanu od šezdeset kvadrata. Računica je jasna – pranje prozora bez hemije nije samo zdravija, već i višestruko jeftinija opcija.

Najlepši deo je miris nakon čišćenja. Umesto oštre hemije, prostorom se širi samo blag trag sirćeta koji nestane za manje od sat vremena. Stan na kraju deluje zaista provetreno i čisto, a ne kao hodnik bolnice.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com