Ovako se u manastirima pere veš: Miriše danima, a umesto omekšivača koriste sastojak od 50 dinara

Pranje veša na manastirski način
Pranje veša bez agresivne hemije, a da pritom miriše danima, nije nemoguća misija.
Monahinje decenijama koriste jednostavan, prirodan recept koji čuva tkaninu i svežinu, ali što je najvažnije – štiti i naše zdravlje.
Umesto skupih i parfimisanih omekšivača, tajna se krije u sastojcima koje svaka kuhinja već ima.
Miris koji vraća u detinjstvo
U mnogim manastirima širom Balkana odeća se i dalje tretira onako kako su to radile naše bake, bez veštačkih mirisa i plastične ambalaže.
Ipak, kada se taj veš osuši na čistom vazduhu, on ne samo da je besprekorno čist, već miriše kao iz najlepših starih bajki.
Suština je u vernosti prirodi i jednostavnom sastavu koji ne iritira kožu, a vašem domu vraća onaj zaboravljeni miris prave svežine.
Šta koriste časne sestre umesto omekšivača?
Monahinje u manastirima za poslednje ispiranje koriste mešavinu alkoholnog sirćeta i etarskih ulja, najčešće lavande, čempresa ili limuna.
Recept:
U pregradu za omekšivač sipaju:
- 1 čašu (oko 100 ml) alkoholnog sirćeta
- 10 kapi etarskog ulja po izboru
Sirće omekšava tkaninu, neutrališe mirise deterdženta i kamenac iz vode, dok etarsko ulje ostavlja blag, prirodan miris. Lavanda se često koristi zbog umirujućeg efekta, dok limun daje osvežavajuću notu.
Uštedite novac, ali i sačuvajte zdravlje
Ovaj metod za pranje veša čuva osetljivu kožu, ali i životnu sredinu.
Bez mikroplastike i teških hemikalija, vaša odeća je potpuno bezbedna za decu i one sklone alergijama, jer nema štetnih isparenja koja iritiraju pluća.
Prirodni sastojci ne nagrizaju materijale, pa tkanine traju znatno duže i zadržavaju svoju prvobitnu mekoću.
Istovremeno, vaša mašina se manje oštećuje jer nema masnih naslaga od omekšivača koje uzrokuju kvarove.
Rezultat je onaj prepoznatljiv, domaći miris čistoće koji se danima zadržava u svakom šavu.
Sušenje veša
Sušenje na vazduhu je obavezno, najčešće na suncu i vetru.
Sunčeva svetlost prirodno dezinfikuje, a svež vazduh doprinosi tom jedinstvenom manastirskom mirisu.
Domaći sapun ili prirodni prašak za pranje često se koriste umesto klasičnih deterdženata, ali i sa običnim deterdžentom, ovaj trik sa sirćetom radi savršeno.
(mondo.rs)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com