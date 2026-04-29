Ovako se u manastirima pere veš: Miriše danima, a umesto omekšivača koriste sastojak od 50 dinara

Šta koriste časne sestre umesto omekšivača? Monahinje u manastirima za pranje veša upotrebljavaju ovu mešavinu.

Pranje veša na manastirski način

Pranje veša bez agresivne hemije, a da pritom miriše danima, nije nemoguća misija.

Monahinje decenijama koriste jednostavan, prirodan recept koji čuva tkaninu i svežinu, ali što je najvažnije – štiti i naše zdravlje.

Umesto skupih i parfimisanih omekšivača, tajna se krije u sastojcima koje svaka kuhinja već ima.

Miris koji vraća u detinjstvo

U mnogim manastirima širom Balkana odeća se i dalje tretira onako kako su to radile naše bake, bez veštačkih mirisa i plastične ambalaže.

Ipak, kada se taj veš osuši na čistom vazduhu, on ne samo da je besprekorno čist, već miriše kao iz najlepših starih bajki.

Suština je u vernosti prirodi i jednostavnom sastavu koji ne iritira kožu, a vašem domu vraća onaj zaboravljeni miris prave svežine.

Monahinje u manastirima za poslednje ispiranje koriste mešavinu alkoholnog sirćeta i etarskih ulja, najčešće lavande, čempresa ili limuna.

Recept:

U pregradu za omekšivač sipaju:

1 čašu (oko 100 ml) alkoholnog sirćeta

10 kapi etarskog ulja po izboru

Sirće omekšava tkaninu, neutrališe mirise deterdženta i kamenac iz vode, dok etarsko ulje ostavlja blag, prirodan miris. Lavanda se često koristi zbog umirujućeg efekta, dok limun daje osvežavajuću notu.

Uštedite novac, ali i sačuvajte zdravlje

Ovaj metod za pranje veša čuva osetljivu kožu, ali i životnu sredinu.

Bez mikroplastike i teških hemikalija, vaša odeća je potpuno bezbedna za decu i one sklone alergijama, jer nema štetnih isparenja koja iritiraju pluća.

Prirodni sastojci ne nagrizaju materijale, pa tkanine traju znatno duže i zadržavaju svoju prvobitnu mekoću.

Istovremeno, vaša mašina se manje oštećuje jer nema masnih naslaga od omekšivača koje uzrokuju kvarove.

Rezultat je onaj prepoznatljiv, domaći miris čistoće koji se danima zadržava u svakom šavu.

Sušenje veša

Sušenje na vazduhu je obavezno, najčešće na suncu i vetru.

Sunčeva svetlost prirodno dezinfikuje, a svež vazduh doprinosi tom jedinstvenom manastirskom mirisu.

Domaći sapun ili prirodni prašak za pranje često se koriste umesto klasičnih deterdženata, ali i sa običnim deterdžentom, ovaj trik sa sirćetom radi savršeno.

(mondo.rs)

