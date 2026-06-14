Veš vam se skuplja i bledi zbog ove greške: Većina ljudi pere na pogrešnoj temperaturi

Uništavate garderobu pogrešnom navikom. Otkrivamo zašto pranje veša na 60 stepeni nije dobro i kako da sačuvate omiljenu odeću.

Omiljena pamučna majica koja vam je posle tri pranja postala za broj manja nije slučajnost, ni loš kvalitet. Krivac je pranje veša na previsokoj temperaturi, najčešće na onih famoznih 60 stepeni koje pola Srbije i dalje vrti iz navike. Voda od 60 stepeni razvlači i steže pamučna vlakna, a boja iz njih beži pri svakom okretaju bubnja.

Zašto baš 60 stepeni uništava vašu garderobu

Vrela voda širi vlakna pamuka dok se peru, a kad se osuše, ona se skupe jače nego pre. Tako od majice veličine L dobijete nešto što jedva navučete.

Crna trenerka koja je posle dva meseca posivela takođe je žrtva iste greške. Topla voda otvara vlakna i ispira pigment, pa tamne boje vremenom dobiju onaj umorni, isprani ton.

Na koliko stepeni se zaista pere veš

Za 90 odsto svakodnevne garderobe dovoljno je 30 stepeni. Pamučne majice, farmerke, dukserice i šarene košulje peru se na 30, a deterdženti danas rade odlično i u hladnoj vodi.

Posteljina i peškiri idu na 40, eventualno 60 ako neko u kući ima virozu ili alergiju na grinje. To je jedini scenario gde vam visoka temperatura zaista treba.

Šteti li niska temperatura higijeni veša

Ne. Moderni deterdženti sadrže enzime koji razgrađuju masnoću i mrlje već na 20 do 30 stepeni, pa veš ostaje čist i miriše sveže. Vreloj vodi pribegavajte samo kod posteljine bolesnika ili krpa iz kuhinje.

Trik za mali stan

U malom stanu mašina najčešće stoji u kupatilu bez prozora, pa veš na 30 stepeni izlazi vlažniji i sporije se suši na sušilici iznad kade. Zato dodajte jedno dodatno centrifugiranje na 1000 obrtaja. Tako iscedite više vode, a ne dirate temperaturu.

Veš na 30 stepeni troši i upola manje struje nego na 60, što se na panelnom grejanju i računu lepo vidi do kraja zime.

Kako da boja ostane intenzivna pranje za pranjem

Novu crnu ili crvenu majicu prvo operite naopako, na 30 stepeni, sa sličnim bojama. Naopako okrenuta tkanina manje se češe o bubanj, pa boja sporije bledi.

Dodajte i pola šolje sirćeta u pregradu za omekšivač, ono fiksira pigment i omekša vodu. Sirće košta manje od 100 dinara, a deterdženta potrošite manje jer voda postane mekša.

Pre nego što sledeći put okrenete dugme na 60, pročitajte etiketu unutar kragne, ona vam tačno kaže koliko tkanina podnosi.

Pranje veša na nižoj temperaturi produžava život garderobi za godine i čuva onaj odsjaj boje zbog kog ste je i kupili.

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