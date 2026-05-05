Prašak, tečni ili kapsule? Većina ljudi greši i uništava odeću – evo koji deterdžent treba da koristite

Koji deterdžent zaista čuva boje i belinu odeće? Prestanite da bacate novac na pogrešan izbor i operite veš kako treba.

Pitate se koji deterdžent da kupite kada stanete pred policu u marketu? Birate onaj na akciji ili onaj koji je baka koristila? Pogrešan izbor uništava vašu omiljenu garderobu i polako uništava bubanj mašine.

Ako vam crna majica posle pet pranja izgleda kao da je presvučena prašinom, ako bele košulje vuku na žuto i ako iz mašine udara vlažan, ustajao miris, nemojte odmah zvati majstora.

Krivac sedi u kutiji ili boci pored mašine.

Prašak: I dalje neprikosnoveni za belo

Klasičan prašak je jedini koji u sebi nosi izbeljivač na bazi kiseonika. Zato je nezamenljiv za peškire, čaršave i bele košulje na temperaturama od 60 stepeni naviše. Granule rade i kao blagi abraziv, pa doslovno trljaju mrlje od blata, trave i krvi dok se bubanj okreće.

Ima i očiglednu manu. Na 30 ili 40 stepeni se ne rastvara do kraja i ostavlja ona poznata bela zrnca po crnom dukserici. Za tamno rublje ga zaobiđite u širokom luku.

Tečni deterdžent: Pravi izbor za obojenu odeću

Tečni gel ne sadrži izbeljivač i upravo zato čuva intenzitet boje. Šarena i crna garderoba traži baš njega, jer sprečava bledenje vlakana. Pošto je već u tečnom obliku, momentalno se hvata vode, što ga čini savršenim za hladne i kratke programe.

Odlično rastvara masne fleke od ulja, šminke ili sosa, pa malu količinu možete naneti direktno na mrlju pre pranja. Ali ako belo perete iskljucivo gelom, posle par meseci dobijate sivkastu nijansu koja se teško vraća.

Kapsule: Praktično, ali skupo i rizično

Kapsule su miljenice reklama. Ubacite jednu, zatvorite vrata i gotovo. Praktičnost ima cenu, i to bukvalno najvišu po jednom pranju. Folija oko gela često ostaje cela tokom brzih ciklusa i pranja na 30 stepeni.

Rezultat je lepljiva fleka koja se zalepi za majicu i ne skida se ni ručnim trljanjem. Uz to, kapsula nudi istu dozu i za tri komada veša i za pun bubanj, pa ili bacate pare ili slabo perete.

Koji deterdžent je najbolji za pranje na 30 stepeni

Za pranje na 30 stepeni najbolji je tečni gel za šareno rublje. Rastvara se trenutno, ne ostavlja bele tragove i čuva boje. Prašak i kapsule na toj temperaturi često ostaju neraspušteni.

Tvrda voda menja pravila igre

U većini gradova u Srbiji voda je tvrda, puna kamenca. To znači da deterdžent slabije peni i dejstvuje. Prašak se u tvrdoj vodi pokazuje bolje od gela, jer u sebi ima omekšivače vode koji vezuju kalcijum. Ako u vašem kvartu kuvalo brzo dobija beli sloj, znajte da i mašina trpi isto.

Razmislite o dodatku protiv kamenca jednom mesečno, bez obzira na vrstu deterdženta.

Greška koju pravi skoro svaka domaćica

Bez obzira na to koji deterdžent stoji u vašem kupatilu, najveća greška je preterivanje sa količinom. Višak se ne ispira, ostaje u tkanini i pravi odeću krutom. Koža svrbi, deca se češu, a vi krivite omekšivač.

Pola kape gela dovoljno je za pola bubnja

Mereni deo praška ide po deklaraciji, ne na oko

Kapsulu nikada ne sečete na pola, folija pušta hemiju

Omekšivač i deterdžent ne mešajte u istoj pregradi

Ostaci se talože u crevima i gumi mašine i tu se naseljava buđ – otud onaj smrad koji ne prolazi ni posle praznog pranja.

Manje je više, to je staro pravilo koje vredi i danas.

Šta zaista treba da koristite za pranje veša

Ne treba vam pet bočica i tri kutije. Dovoljan je jedan kvalitetan prašak za belo i visoke temperature i jedan tečni gel za šareno i osetljivo.

Kapsule slobodno preskočite, novčanik će vam zahvaliti.

Da li smem da mešam prašak i gel u istom pranju?

Ne preporučuje se. Sastojci se neutrališu, gubite efikasnost oba sredstva i rizikujete naslage u mašini.

Koliko često treba prati praznu mašinu?

Jednom mesečno pustite prazan ciklus na 90 stepeni sa sirćetom ili sredstvom za kamenac. Tako sprečavate buđ i smrad.

Da li kapsule oštećuju mašinu za veš?

Same po sebi ne, ali nerastvorena folija može da zapuši filter i creva ako često perete na niskim temperaturama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com