Pravilo od jednog minuta koje će vam uštedeti sate i sate čišćenja: „Zašto ovo pre nisam znala?“

Održavanje urednog doma često izgleda kao beskonačan posao, posebno kada se neredi gomilaju brže nego što uspete da ih pokupite. Ipak, pravilo od jednog minuta nudi jednostavnu strategiju koja može revolucionirati svakodnevno čišćenje i značajno smanjiti stres domaćinstva.

Kako funkcioniše pravilo

Svaki put kada primetite predmet van mesta ili nered koji se može ukloniti za 60 sekundi ili manje, obavite taj zadatak odmah. Bilo da je reč o vraćanju cipela u ormar, brisanju mrvica sa kuhinjskog stola ili slaganju jastuka na kauču, trenutna akcija sprečava nakupljanje stotina malih prepreka koje kasnije oduzimaju mnogo više vremena i energije.

@home_reimagined What is the 1 minute rule for cleaning? 🤔 The rule is simple: If a task can be completed in one minute or less, it should be done immediately! These tasks may be something like washing a dish, putting a shirt away, answering an email or picking up a few things on the floor. ✨ this is a great rule for cleaning but also in life! #cleantok #clesningobsession #cleaningtiktok #cleaningtips #1minuterule ♬ Good Vibes (Instrumental) – Ellen Once Again

Zašto ovo deluje

Ispitivanja pokazuju da mnogi zadaci koje odlažemo traju znatno kraće nego što mislimo kada ih počnemo odmah. Na primer, pranje tanjira od doručka ili brisanje ostataka hrane sa šporeta može biti gotovo momentalno kad se obavi u trenutku zapažanja nereda. Time se smanjuje potreba za velikim večernjim čišćenjima jer kućni zadaci ne gomilaju stres tokom dana.

Gde ga primeniti

Pravilo od jedne minute možete uključiti u bilo koji deo doma:

Pospremanje razbacanih igračaka ili pošte

Brisanje otisaka prstiju i mrlja na frižideru

Uređivanje jastuka ili prekrivanja na kauču

Brzo pranje nekoliko tanjira ili šolja nakon obroka

Sve ove sekunde „uložene“ odmah štede vam sate kasnije i stvaraju osećaj postignuća pri svakom malom koraku.

Promena perspektive

Jedan od ključnih uvida je da je često potrebno više vremena da se ignoriše nered nego da se on stvarno pospremi. Kada postanete svesni koliko brzo možete rešiti sitne zadatke, pravilo od jednog minuta prirodno postaje deo vaše rutine, čineći čišćenje manje opterećujućim i gotovo zabavnim.

